O vôlei feminino do Brasil tem em Gabi sua principal referência. Camisa 10 e capitã do time, a ponteira fez 20 pontos diante da República Dominicana, nas quartas de final, e conduziu a equipe às semifinais das Olimpíadas de Paris.

Com experiência e qualidade de sobra, a atleta quer dar sequência a um grande momento vivido com a Seleção Brasileira, buscando o ouro olímpico. Por isso, o Lance! relembra um pouco da trajetória de Gabi no vôlei.

✅ FICHA DA JOGADORA

✏️ Nome completo: Gabriela Braga Guimarães

🗣️ Conhecida como: Gabi

👩 Idade: 30 anos

📆 Data de nascimento: 19 de maio de 1993

📍 Local: Belo Horizonte, Minas Gerais

⚖️ Peso: 59kg

📏 Altura: 1,80m

🏐 Posição: Ponteiro

Gabi praticou outros esportes, como natação e futebol, antes de se encontrar no vôlei. Aos 14 anos, recebeu oportunidades no Mackenzie Esporte Clube, onde fez sua formação e desenvolvimento na base. Após se destacar nas categorias sub-15 e sub-16 do Brasil, foi promovida ao time profissional apenas dois anos depois de ingressar no clube, ainda em 2010.

Em 2012, escolheu mudança de ares e fechou com o Unilever/Rio, então comandado por Bernardinho. Foram seis anos na equipe, conquistando cinco títulos da Superliga e dois Mundiais. Ao encerrar sua passagem na Cidade Maravilhosa, se mudou para o Minas; mesmo por pouco tempo, teve influência grande, conquistando novamente a liga nacional.

Em 2019, Gabi acertou com o Vakifbank, da Turquia, e fez cinco temporadas em Istambul. Depois de três vices do Mundial de Clubes nas equipes brasileiras, a ponteira alcançou o título, além de duas Ligas dos Campeões e dois Campeonatos Turcos. Em abril, encerrou sua passagem e topou movimento rumo ao forte voleibol italiano, como nova contratada do Imoco Conegliano.

Pelo Brasil, Gabi conquistou quatro Sul-Americanos e três Grand Prix. Porém, a nível de topo, ainda busca uma conquista grande.

👀 Veja o histórico da estrela:

🏆 JOGOS OLÍMPICOS

🥈 Prata - Tóquio-2020

🏆 CAMPEONATOS MUNDIAIS

🥉 Bronze - 2014

🥈 Prata - 2022

🏆 GRAND PRIX

🥇 Ouro - 2013

🥇 Ouro - 2014

🥉 Bronze - 2015

🥇 Ouro - 2016

🏆 LIGA DAS NAÇÕES

🥈 Prata - 2019

🥈 Prata - 2021

🥈 Prata - 2022

🏆 COPA DOS CAMPEÕES

🥈 Prata - 2017

🏆 CAMPEONATO SUL-AMERICANO

🥇 Ouro - 2013

🥇 Ouro - 2015

🥇 Ouro - 2021

🥇 Ouro - 2023

Gabi celebra ponto no vôlei das Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

👀 O QUE VEM POR AÍ?

O Brasil é a segunda seleção garantida na semifinal; mais cedo, a Turquia bateu a China pelo outro lado da chave. Agora, espera o vencedor de Estados Unidos x Polônia, que acontece nesta terça-feira (6), às 12h (de Brasília).