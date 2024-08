Saiba os títulos de Duda e Ana Patrícia, dupla de vôlei de praia do Brasil nas Olimpíadas

Ana Patrícia e Duda são esperança de medalha nas Olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro

A dupla formada por Ana Patrícia e Duda segue impressionando nas areias de Paris durante as Olimpíadas. Com três vitórias na fase de grupos, as brasileiras agora vão atuar nesta segunda-feira (05), às 16h30, contra a dupla japonesa Miki Ishii e Akiko Hasegawa pelas oitavas de final da disputa do vôlei de praia feminino.

A fase da dupla brasileira é uma das melhores possíveis. Durante a fase de grupos, Ana Patrícia e Duda venceram três desafios com certa facilidade, batendo as duplas formadas pelas egípcias Doaa Elghobashy e Marwa Abdelhady, as espanholas Liliana Fernández e Paula Soria Gutiérrez e, por fim, as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti sem perder um set sequer.

As brasileiras formaram a dupla pela primeira vez nas categorias de base em 2014 e conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, mas optaram por seguir caminhos distintos no nível profissional do vôlei de praia. Em 2022, as duas resolveram reformar a parceria e conquistaram o Mundial no mesmo ano e o vice-campeonato em 2023, ocupando a primeira colocação do ranking mundial de duplas na atualidade.

A dupla também colocou o cenário brasileiro no bolso desde que retomou as atividades. Durante a temproada de 2023, Ana e Duda conquistaram as oito etapas do circuito nacional e cinco etapas do Elite 16 no circuito mundial. Em 2024, foi a vez de conquistar a medalha de ouro no Elite 16, em Brasília.