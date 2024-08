Luis Roberto em transmissão da Globo (Foto: Reprodução)







Publicada em 06/08/2024 - 09:31 • Paris (FRA) • Atualizada em 06/08/2024 - 10:32

O narrador Luis Roberto foi alvo de críticas na internet por uma inovação em sua maneira de narrar jogos do vôlei feminino. No comando da transmissão da Globo na vitória do Brasil sobre a República Dominicana por 3 sets a 0, nesta terça-feira, o jornalista emendou bordões que rimavam o nome das jogadoras com elogios.

Luis tem o mesmo costume em narrações da esfera masculina do vôlei, como "Lucão, no chão!" e "Flávio, extraordinário!". Desta vez, atletas de relevância na equipe de José Roberto Guimarães, como Gabi e Ana Cristina, receberam a homenagem, que não agradou boa parte do público.

O Brasil venceu a República Dominicana no vôlei feminino por 3 sets a 0 (parciais de 25-22, 25-13 e 25-17), em jogo válido pelas quartas de final das Olimpíadas. Com show de Gabi, que fez 20 pontos, a Seleção avançou às semifinais, mantendo os 100% de aproveitamento em Paris.

Agora, as comandadas do experiente José Roberto Guimarães aguardam a definição da outra partida do lado B do chaveamento. Estados Unidos e Polônia se enfrentam às 12h (de Brasília) e, quem passar, duela com as brasileiras na quinta-feira (8), às 11h.