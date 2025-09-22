NFL lança linha de perfumes no Brasil

A NFL ampliou sua presença no Brasil com o lançamento de uma linha de perfumes licenciados. Os produtos chegam ao mercado por meio da Touti, com duas fragrâncias de 100 ml chamadas Quarterback e Touchdown, disponíveis no site da marca e em lojas físicas pelo país.

As fragrâncias foram desenvolvidas para diferentes ocasiões e contam com frascos estilizados, cuja tampa remete a uma bola de futebol americano. O licenciamento é conduzido pela Destra Licenciamento de Marcas, responsável por representar a NFL no segmento no Brasil.

O lançamento ocorre em meio ao crescimento da liga no país. São Paulo recebeu duas partidas oficiais da temporada regular da NFL nos últimos anos, ambas realizadas na Arena Corinthians, com público superior a 47 mil torcedores. Apenas em 2024, a partida gerou impacto econômico de mais de 60 milhões de dólares (cerca de R$ 320 milhões na cotação atual) e envolveu mais de 12 mil pessoas na operação do evento.

Além da perfumaria, a NFL já conta com produtos licenciados no Brasil em setores como vestuário, acessórios, material escolar, cards e chocolates. De acordo com levantamento do Sponsorlink/Ibope Repucom, o Brasil tem 41 milhões de fãs declarados de futebol americano, um aumento de 310% nos últimos 10 anos.

