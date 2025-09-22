menu hamburguer
Virginia Fonseca comenta rumores sobre relação com Vini Jr: ‘Maravilhoso’

Influenciadora chama jogador de "maravilhoso" em entrevista, mas mantém discrição

Virginia-e-Vinicius-Junior
imagem cameraVirginia e Vinicius Júnior tem romance especulado pela mídia (Foto: Reprodução)
Dia 22/09/2025
14:18
A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 26 anos, abordou os rumores sobre um possível relacionamento com o jogador Vini Jr, de 25. Os rumores envolvendo Virginia e Vini têm como cenário principal a capital espanhola, onde o jogador atua pelo Real Madrid e destino frequente de viagens da influenciadora.

- O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear, amigo, sabe quando você está solteiro? Você já foi para Madrid? Você tem que ir. Da próxima vez, vamos juntos - disse Virgínia em tom descontraído, sem economizar elogios.

A nova Rainha de Bateria da Grande Rio não confirmou diretamente os boatos, mas fez comentários que sugerem proximidade com Vinicius Júnior.

- Posto muita coisa, só que tem muita coisa que eu acho que se eu postasse daria merda. Tem necessidade de falar isso? Tem necessidade de contar aquilo? Não, então vamos ficar de boa. Hoje, após tomar muito no…, eu tenho essa sabedoria. Já falei muita merda. Hoje tento não forçar muito a barra - explicou sua postura reservada em relação à vida pessoal.

Vini Jr e Virginia em passeio de barco na Espanha (Foto: Reprodução)
Vini Jr e Virginia em passeio de barco na Espanha (Foto: Reprodução)

Virginia evitou confirmar explicitamente qualquer relacionamento com Vini. Ela apenas mencionou que prefere manter discrição quando está "conhecendo alguém", sem entrar em detalhes sobre sua vida pessoal. A declaração ocorreu durante entrevista ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, na madrugada deste domingo (21).

