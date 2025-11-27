Astro da NFL renova e amplia relevância com a Adidas; entenda

A Adidas acertou uma nova extensão de contrato plurianual com Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, da NFL. O acordo foi divulgado um dia antes do jogo da equipe contra o Dallas Cowboys, no Dia de Ação de Graças, tradicional feriado desta quinta-feira nos Estados Unidos. E com uma novidade.

Com o novo acordo, Mahomes permanece como o principal nome de futebol americano da fornecedora de material esportivo nos Estados Unidos. Desta vez, porém, o novo vínculo amplia a atuação do jogador para a marca a divulgação da empresa no golfe. A publicação original foi da Sports Ilustrated.

O jogador de 30 anos segue como um dos rostos globais da companhia. Ele participou de campanhas recentes ao lado de Lionel Messi e Kaká e integrou ações de lançamento de novos produtos. Segundo a Forbes, o astro da NFL é o jogador mais bem pago da liga atualmente.

Ele recebe US$ 50 milhões anuais pelo contrato com o Kansas City Chiefs mais US$ 28 milhões por acordos extracampo. Isso de acordo com a publicação de setembro. Com a renovação, é provável que este segundo valor tenha aumentado.

