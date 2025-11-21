Árbitro se lesiona e sai carregado em jogo da NFL; veja o vídeo
O árbitro foi substituído
- Matéria
- Mais Notícias
A partida entre Houston Texans e Buffalo Bills marcou o início da Semana 12 da NFL, mas o que realmente chamou a atenção dos fãs foi um incidente inusitado: a lesão do árbitro durante o terceiro período. Veja o vídeo!
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
THOUGHTS AND PRAYERS GO OUT TO #NFL REF ADRIAN HILL.— MLFootball (@MLFootball) November 21, 2025
Hill suffered a brutal non-contact injury.
Hopefully, we will get to see him again on the field this season. Things did not look very good.
🙏🙏🙏
pic.twitter.com/80qBIYFfon
O incidente ocorreu quando os Bills tinham a posse de bola no campo defensivo. O árbitro Adrian Hill estava na endzone e, ao acelerar, sentiu dores no pé esquerdo, lesionando sem contato. O americano precisou sair de maca e foi ajudado pela equipe, sendo substituído por Roy Ellison, que assumiu como árbitro principal até o fim do jogo.
Touchdown de 97 jardas
Além da lesão do árbitro, a partida ficou marcada por um touchdown de 97 jardas de Ray Davis, running back do Buffalo Bills e aniversariante do dia. Mesmo com a jogada espetacular, a vitória ficou com o Houston Texans, por 23 a 19, chegando a seis vitórias e cinco derrotas na temporada. O Buffalo Bills, por sua vez, foi derrotado pela quarta vez, mas mantém sete vitórias na temporada.
RAY DAVIS RETORNA O KICKOFF PARA UM TOUCHDOWN DE 97 JARDAS 🔥🔥— The Playoffs 🏈🏀⚾🏒 (@theplayoffsbr) November 21, 2025
Detalhe: hoje é aniversário dele!#NFLnoSportvpic.twitter.com/UU1GaAKj8j
Jogos da NFL neste domingo (23)
- Chiefs x Colts - 15h (de Brasília)
- Titans x Seahawks - 15h (de Brasília)
- Packers x Vikings - 15h (de Brasília)
- Ravens x Jets - 15h (de Brasília)
- Lions x Giantes - 15h (de Brasília)
- Beers x Steelers - 15h (de Brasília)
- Bengals x Patriots - 15h (de Brasília)
- Raiders x Browns - 18h05 (de Brasília)
- Cardinals x Jaguars - 18h05 (de Brasília)
- Cowboys x Eagles - 18h25 (de Brasília)
- Saints x Falcons - 18h05 (de Brasília)
- Rams x Buccaneers - 22h20 (de Brasília)
- Segunda- feira (24) - 49ers x Panthers - 22h15 (de Brasília)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias