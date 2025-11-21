menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Árbitro se lesiona e sai carregado em jogo da NFL; veja o vídeo

O árbitro foi substituído

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
10:53
Reprodução Instagram: @Buffalobills
imagem cameraReprodução Instagram: @Buffalobills
  • Matéria
  • Mais Notícias

A partida entre Houston Texans e Buffalo Bills marcou o início da Semana 12 da NFL, mas o que realmente chamou a atenção dos fãs foi um incidente inusitado: a lesão do árbitro durante o terceiro período. Veja o vídeo!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O incidente ocorreu quando os Bills tinham a posse de bola no campo defensivo. O árbitro Adrian Hill estava na endzone e, ao acelerar, sentiu dores no pé esquerdo, lesionando sem contato. O americano precisou sair de maca e foi ajudado pela equipe, sendo substituído por Roy Ellison, que assumiu como árbitro principal até o fim do jogo.

Partida entre Houston Texas e Buffalo Bills na NFL (Foto: Reprodução Instagram: @Buffalobills)
Partida entre Houston Texas e Buffalo Bills na NFL (Foto: Reprodução Instagram: @Buffalobills)

Touchdown de 97 jardas

Além da lesão do árbitro, a partida ficou marcada por um touchdown de 97 jardas de Ray Davis, running back do Buffalo Bills e aniversariante do dia. Mesmo com a jogada espetacular, a vitória ficou com o Houston Texans, por 23 a 19, chegando a seis vitórias e cinco derrotas na temporada. O Buffalo Bills, por sua vez, foi derrotado pela quarta vez, mas mantém sete vitórias na temporada.

continua após a publicidade

Jogos da NFL neste domingo (23)

  1. Chiefs x Colts - 15h (de Brasília)
  2. Titans x Seahawks - 15h (de Brasília)
  3. Packers x Vikings - 15h (de Brasília)
  4. Ravens x Jets - 15h (de Brasília)
  5. Lions x Giantes - 15h (de Brasília)
  6. Beers x Steelers - 15h (de Brasília)
  7. Bengals x Patriots - 15h (de Brasília)
  8. Raiders x Browns - 18h05 (de Brasília)
  9. Cardinals x Jaguars - 18h05 (de Brasília)
  10. Cowboys x Eagles - 18h25 (de Brasília)
  11. Saints x Falcons - 18h05 (de Brasília)
  12. Rams x Buccaneers - 22h20 (de Brasília)
  13. Segunda- feira (24) - 49ers x Panthers - 22h15 (de Brasília)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias