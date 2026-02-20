Treinador do Flamengo fala sobre jogar com pressão da torcida: 'Gostamos disso'
Sergio Hernández destaca experiência do elenco para lidar com críticas e foco no Bauru
Após uma sequência turbulenta de resultados, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias em grande estilo ao bater o Franca por 91 a 89 no Maracanãzinho pelo NBB. Mais do que o resultado, a vitória serviu para estancar uma crise de confiança que rondava o elenco.
Em entrevista, o técnico rubro-negro, Sergio Hernández, foi sincero ao avaliar o momento da equipe e a importância de bater um rival direto.
Para o treinador do Flamengo, vencer o SESI Franca teve um peso que vai além da tabela de classificação. O técnico admitiu que o time não vinha jogando bem e que as derrotas recentes estavam afetando o emocional dos atletas.
— Sempre é importante ganhar. Ganhar de um time como o Franca tem um plus. E também porque a gente estava precisando, não estávamos passando um bom momento. O time não estava acostumado a perder tanto e isso estava criando um problema de moral — confessou Hernández.
Apesar do alívio, o treinador mantém os pés no chão:
— Eu gostaria de falar que esse jogo vai servir para recuperar essa confiança, mas só no sábado, contra o Bauru, a gente vai saber se o time utiliza essa vitória para levantar ou se tem que seguir trabalhando.
Questionado sobre como blindar o elenco das cobranças da torcida e da responsabilidade de manter o mando de quadra nos playoffs, Hernández destacou a "casca" de seus jogadores. Com nomes como Shaq Johnson, Gui Deodato e outros veteranos, o técnico do Flamengo afirmou que o grupo se sente em casa sob pressão.
— A gente tem muitos jogadores de experiência, que já jogaram em muitos lugares diferentes, com muita pressão. Eu tenho muita experiência também. A gente sabe que está no Flamengo e a gente gosta disso. Preferimos ter a pressão do Flamengo do que estar em outro lugar onde não há pressão.
Para o treinador, o ambiente de cobrança é inerente ao basquete de elite:
— O esporte de alto rendimento é assim. Quanto mais pressão você tem, mais você desfruta, mais você tenta dar o máximo cada dia. Às vezes você consegue, às vezes não, porque é um esporte de oposição e às vezes o adversário é melhor que você.
O Flamengo volta à quadra já neste sábado, novamente no Maracanãzinho, para enfrentar o Bauru Basket. A partida está marcada para as 11h (horário de Brasília).
