Corinthians bate São José e vence a sexta seguida no NBB

Na noite desta sexta-feira (20), o Corinthians superou o São José por 103 a 95 e emendou a sua sexta vitória em sequência no Novo Basquete Brasil (NBB). A partida foi válida pela 28ª rodada da competição nacional e aconteceu no Ginásio Lineu de Moura, no interior paulista.

A última derrota da equipe no NBB foi no dia 14 de janeiro, quando foi superado pelo Flamengo por 94 a 88, fora de casa. O Corinthians é o atual quinto colocado da tabela, e o São José, o sétimo.

Como foi o jogo?

O Corinthians imprimiu um ótimo ritmo no início da partida e, controlando as ações, terminou o primeiro quarto à frente por 28 a 6, após ter conquistado uma vantagem de 12 a 0. Na segunda parcial, o São José entrou no jogo e a partida tomou contornos equilibrados. Mesmo assim, o time não conseguiu diminuir a distância e o Timão saiu para o intervalo com um 55 a 37 favorável no placar.

Na volta da pausa, o ritmo da partida caiu, e o São José encostou. No entanto, o Corinthians conseguiu retomar o controle nos momentos decisivos. Assim, venceu a partida por 103 a 95.

Corinthians vence São José no NBB (Foto: Léo Lenzi / Agência NTZ)

Próximos compromissos das equipes no NBB

O Corinthians volta à quadra do NBB no dia 7 de março, em duelo contra o Pato Basquete, às 18h (de Brasília). Já o São José joga neste domingo (22). O time mede forças com o Mogi, às 17h (de Brasília).

