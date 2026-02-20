Se o Flamengo retomou a liderança do NBB com uma vitória emocionante por 91 a 89 sobre o Franca, grande parte desse mérito passa pelas mãos de Gui Deodato. O ala rubro-negro deu um show no Maracanãzinho, anotando 28 pontos e sendo o fiel da balança no clássico.

Em entrevista após o confronto entre Flamego e Franca, Gui comentou sobre a estratégia para anular o amigo e companheiro de Seleção Brasileira, Georginho de Paula, e como a confiança do elenco foi fundamental para o seu desempenho.

Um dos responsáveis por marcar a principal estrela do Franca na partida, Gui Deodato revelou que entrou em quadra com uma missão clara: neutralizar o armador adversário.

— O Georginho, para mim, é um dos melhores jogadores do Brasil, se não o melhor. Sou muito amigo dele, mas na hora que entra na quadra, a gente deixa de lado o carinho. Eu vim com essa missão de tentar brecar ele um pouco. Foi importante no começo do jogo. Depois, obviamente, pela qualidade que tem, ele conseguiu entrar na partida, mas o plano tático foi bem cumprido.

Mesmo errando os primeiros arremessos, Gui destacou que o suporte dos companheiros e da comissão técnica foi o que o manteve focado para terminar como o cestinha da noite.

— A confiança passa por todos. Começa por mim, por vestir essa camisa e tentar representar da melhor maneira, mas o time depositou muita confiança em mim nos últimos dias. Mesmo após a derrota [anterior], a galera falou que eu seria um cara para desequilibrar. Eu errei algumas bolas no começo e continuei com o apoio de todo mundo. Quando você sente essa confiança à sua volta, tudo flui.

Para o ala, a capacidade do Flamengo de decidir partidas equilibradas nos segundos finais é o que separa os candidatos ao título dos demais. Ele destacou a maturidade do grupo para lidar com momentos de pressão.

— Fechar o jogo é uma coisa muito importante. No nível atual do basquete brasileiro, é difícil ganhar de 20 ou 30 pontos. Hoje mostramos que sabemos o que fazer: se tem que dar falta, em quem dar a falta, quem vai pegar a bola para decidir.

Deodato ainda fez questão de dividir os méritos da vitória com Shaq Johnson, autor da bola decisiva para o Flamengo:

— Eu estava muito bem no jogo, mas esse momento diferencial tem a cara do Shaq. É importante ele pegar a bola e fazer o que fez. Esse respeito ao momento de cada um tem sido fundamental para nós.