imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBB

NBB: Jogos das Estrelas será no Ginásio do Ibirapuera, em março

17ª edição do evento acontece no dia 28, em São Paulo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
14:50
Atualizado há 2 minutos
Ginásio do Ibirapuera vai receber o Jogo das Estrelas (Foto: Fotojump)
imagem cameraGinásio do Ibirapuera vai receber o Jogo das Estrelas (Foto: Fotojump)
Será no tradicional Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a 17ª edição do Jogo das Estrelas do NBB. A partida acontece no dia das 17h30 às 21h. A venda de ingressos começa na próxima semana.

Será a quarta vez do Ibirapuera como palco do evento, repetindo o que aconteceu em 2017, 2018 e 2024, e igualando o número de edições no Pedrocão, em Franca.

Como será o formato do Jogo das Estrelas do NBB

O Jogo das Estrelas será disputado por quatro equipes. Duas delas reunirá os destaques brasileiros da temporada. A outra levará à quadra os estrangeiros que disputam a competição, enquanto o quarto time será formado pelos atletas de até 22 anos. Nos próximos dias serão anunciados os capitães das equipes.

Além dos jogos, acontecerão os Torneios de Habilidades, de 3 Pontos e de Enterradas.

Serviço
Jogo das Estrelas 2026
Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)
Data: 28 de março
Horário: 17h30 (abertura dos portões às 16h30)
Estacionamento e praça de alimentação no local

Ingressos:
– Pré-venda para clientes CAIXA no dia 1º de março
– Venda geral aberta no dia 3 de março

Pinheiros, na vitória sobre o Rio Claro, é o líder do NBB (Foto: Divulgação/NBB)
