NBB: Jogos das Estrelas será no Ginásio do Ibirapuera, em março

Será no tradicional Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a 17ª edição do Jogo das Estrelas do NBB. A partida acontece no dia das 17h30 às 21h. A venda de ingressos começa na próxima semana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Flamengo joga mal e perde a chance de assumir a liderança do NBB

➡️ Corinthians bate São José e vence a sexta seguida no NBB

➡️ Mathias Alessanco: o prodígio brasileiro moldado para o topo do basquete mundial



Será a quarta vez do Ibirapuera como palco do evento, repetindo o que aconteceu em 2017, 2018 e 2024, e igualando o número de edições no Pedrocão, em Franca.



➡️ Bauru chega à quarta vitória seguida no NBB



Como será o formato do Jogo das Estrelas do NBB

O Jogo das Estrelas será disputado por quatro equipes. Duas delas reunirá os destaques brasileiros da temporada. A outra levará à quadra os estrangeiros que disputam a competição, enquanto o quarto time será formado pelos atletas de até 22 anos. Nos próximos dias serão anunciados os capitães das equipes.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time na NBA

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Além dos jogos, acontecerão os Torneios de Habilidades, de 3 Pontos e de Enterradas.

Serviço

Jogo das Estrelas 2026

Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)

Data: 28 de março

Horário: 17h30 (abertura dos portões às 16h30)

Estacionamento e praça de alimentação no local

continua após a publicidade

Ingressos:

– Pré-venda para clientes CAIXA no dia 1º de março

– Venda geral aberta no dia 3 de março

Pinheiros, na vitória sobre o Rio Claro, é o líder do NBB (Foto: Divulgação/NBB)



