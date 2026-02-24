NBB: Jogos das Estrelas será no Ginásio do Ibirapuera, em março
17ª edição do evento acontece no dia 28, em São Paulo
Será no tradicional Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a 17ª edição do Jogo das Estrelas do NBB. A partida acontece no dia das 17h30 às 21h. A venda de ingressos começa na próxima semana.
Será a quarta vez do Ibirapuera como palco do evento, repetindo o que aconteceu em 2017, 2018 e 2024, e igualando o número de edições no Pedrocão, em Franca.
Como será o formato do Jogo das Estrelas do NBB
O Jogo das Estrelas será disputado por quatro equipes. Duas delas reunirá os destaques brasileiros da temporada. A outra levará à quadra os estrangeiros que disputam a competição, enquanto o quarto time será formado pelos atletas de até 22 anos. Nos próximos dias serão anunciados os capitães das equipes.
Além dos jogos, acontecerão os Torneios de Habilidades, de 3 Pontos e de Enterradas.
Serviço
Jogo das Estrelas 2026
Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)
Data: 28 de março
Horário: 17h30 (abertura dos portões às 16h30)
Estacionamento e praça de alimentação no local
Ingressos:
– Pré-venda para clientes CAIXA no dia 1º de março
– Venda geral aberta no dia 3 de março
