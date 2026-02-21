Flamengo joga mal e perde a chance de assumir a liderança do NBB

O Flamengo foi derrotado pelo Bauru Basket por 92 a 79, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e desperdiçou a chance de assumir a liderança do NBB. Com um retrospecto de 22 vitórias e seis derrotas, o clube carioca permanece atrás do Pinheiros, enquanto os visitantes subiram para a oitava posição, somando agora 17 vitórias na competição.

O ala rubro-negro Alex Negrete saiu do banco de reservas e foi a principal peça ofensiva da equipe, terminando o confronto com 19 pontos. Ele foi seguido por Gui Deodato, com 14, e Johnson, com 10 pontos.

Pelo lado do Bauru, o pivô Andrezão e Materán foram os cestinhas da partida com 18 pontos cada, seguido de perto Gerson, que anotaram 17 pontos cada e garantiram o quinto triunfo consecutivo do "Dragão".

Técnico do Flamengo Sergio Hernández durante partida do NBB (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

Como foi o jogo?

1° quarto - Flamengo 13 x 23 Bauru Basket

O ala Materán abriu o placar da partida com uma bola de três para o Bauru, mas Gui Deodato logo respondeu com um arremesso do perímetro, marcando os primeiros pontos do Flamengo. Com o decorrer da etapa, os visitantes acharam espaços no garrafão e encaixaram uma boa defesa, abrindo dez pontos de vantagem.

2° quarto - Flamengo 34 x 47 Bauru Basket

O principal problema do Rubro-Negro na segunda etapa foi a falta de coletividade — a equipe distribuiu apenas uma assistência no período — somada ao baixo aproveitamento no perímetro, com apenas uma bola convertida em dez tentativas. Com isso, o Bauru continuou a pressionar e a dominar os rebotes. Faltando dois minutos para o fim, o jovem Negrete tentou iniciar uma reação, mas o Bauru manteve a vantagem.

3° quarto Flamengo 63 x 67 Bauru Basket

O terceiro período foi dominado por Alex Negrete. O ala do Flamengo voltou do intervalo com 'sangue nos olhos' e liderou uma excelente sequência para o Rubro-Negro. Foram sete pontos, duas assistências e um rebote para o camisa 44, que incendiou os companheiros e cortou a vantagem do Bauru para apenas cinco pontos.

4° quarto - Flamengo x Bauru Basket

Toda a recuperação de Negrete no período anterior foi por água abaixo logo nos minutos iniciais. O Bauru acertou duas bolas de três e já voltou a apliar a vantagem para dez pontos.