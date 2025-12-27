AO VIVO: Siga os lances de Vasco x Flamengo, pelo NBB
Duelo de opostos acontece no ginásio de São Januário
Vasco x Flamengo é sempre um grande atrativo para os torcedores. Mesmo que os times estejam atravessando momentos distintos. Pois esse é o cenário para o confronto deste sábado, em partida que teve início às 19h30, em São Januário, pelo NBB. O Lance! acompanha o clássico ao vivo.
2º quarto
- Magna diminui para os donos da casa: 43/35.
- Cummings faz mais dois: 43/33.
- Serjão volta a fazer dois: 41/33.
- Baralle faz dois para o rubro-negro: 41/31
- Magna acerta lance livre: 39/31.
- Magna acerta de três para o Vasco: 39/30.
- Serjão diminui: 39/27.
- Negrete acerta dois lances livres: 39/25.
- Zibecch, do Vasco, também acerta de três: 37/25.
- Johnson acerta de três: 37/22.
- Cummings amplia: 34/22.
- Negrete acerta outro arremesso: 32/22.
- Jhonatan faz dois para o Fla: 30/22.
- Alê no lance livre diminui: 28/22.
- Mais três de Gui Deodato: 28/21.
- Alê faz boa infiltração e diminui para o Vasco: 25/21.
- Gui Deodato acerta de três: 25/19.
1º quarto: Fla 22/19
- Alê acerta um lance livre: 22/19.
- Flamengo abre quatro pontos: 22/18.
- Alê acerta dois lances livres: 20/18.
- Com bela assistência de Negrete, Manel faz mais dois para o rubro-negro: 20/16.
- Serjão acerta dois lances livres: 18/16.
- Pedro acerta de três: 18/14.
- Vascaíno Alê erra dois lances livres.
- Enterrada de Serjão, e Vasco diminui: 18/11.
- Flamengo abre com uma de três de Gui Deodato: 18/9.
- Mais dois de Negrete: 15/9.
- Serjão diminui para o Vasco: 13/9.
- Flamengo abre 13/7.
- No contra-ataque, Negrete faz mais dois: 12/7 e vai para o lance livre.
- Caio acerta um arremesso de três, e Fla vira: 10/7.
- Negrete empata: 7/7.
- Flamengo já encosta com Doria: 7/5.
- Time da casa, com quatro pontos de Serjão, tem 7/3.
- Vasco larga na frente e faz 5/0.
- Antes de a bola subir em São Januário, é prestado um minuto de silêncio em homenagem ao técnico Claudio Mortari, que faleceu aos 77 anos.
Segundo colocado, o Rubro-Negro tem a mesma pontuação (32) que o líder Pinheiros, enquanto o Vasco segue na lanterna, com os mesmos 20 pontos do Botafogo (mas um jogo a mais).
A equipe de São Januário vem de duas derrotas seguidas: 71 a 59 para o Minas e 79 a 75 para o Cruzeiro. Há três rodadas, o time Cruzmaltino conquistou apenas a segunda vitória no NBB: 80 a 79 sobre o Caxias do Sul, na prorrogação, em casa.
O Flamengo, por sua vez, ganhou suas últimas quatro partidas: 91 a 66 no Caxias, 82 a 65 no União Corinthians, 93 a 80 no Cruzeiro e 87 a 85 no Minas.
Vasco tenta quebrar escrita no NBB
Caso surpreenda o favorito rival, o Vasco vai colocar fim a um jejum que começou em janeiro de 2017. Nesse mês, o time da Colina derrotou o adversário pela última vez, por 78 a 77. De lá pra cá, foram nove vitórias rubro-negras, pelo NBB.
