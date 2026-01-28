AO VIVO: Pinheiros e Sesi Franca se enfrentam pela semifinal do Super 8
Embalado por vitória heróica, Pinheiros tenta desbancar o tricampeão Sesi Franca
- Matéria
- Mais Notícias
O Ginásio Henrique Villaboim será o palco de um dos confrontos mais aguardados da temporada. Nesta quarta-feira (28) às 20h (horário de Brasília), o EC Pinheiros recebe o Sesi Franca pela semifinal da Copa Super 8.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
2º Quarto | EC Pinheiros 39 x 40 Sesi Franca
- Franca vira a partida.
- Bennet para 3 pontos da zona morta diminui para o Franca.
- Pinheiros sabendo neutralizar muito bem a equipe do Franca.
- Georginho está com 100% de aproveitamento nas bolas de três.
- George de Paula incrível para mais uma de três.
- David Sloan incrível vira para o Pinheiros com uma bola de três e um arremesso de dois.
- Chuva de three points! Zu Junior para o Franca.
- Lá e cá! CJ Penha revida e marca para o Pinheiros.
- Franca começa bem na segunda parcial e George de Paula mata uma bela bolas de três.
1º Quarto | EC Pinheiros 16 x 17 Sesi Franca
- Franca vacila na saída de bola e Pinheiros aproveita a chance para diminuir a vantagem para 1 pontos no final do primeiro quarto.
- Sloan para três pontos diminui a vantagem do Franca
- Bela roubada do Laterza que puxou o contra-ataque e deu a bola para Georginho de Paula matar a bola de três pontos.
- Laterza para três pontos para o Franca.
- Cravada perfeita de Agapy para o Pinheiros com uma bela assistência de Betinho.
- Partida virou trocação entre as equipes.
- O veterano Betinho de 37 anos marca uma bela bola de três
- Franca vira o jogo com Luis Rodrigues
- George de Paula para três pontos e inaugurar o placar para a equipe francana.
- Sloan marca para o Pinheiros no layup.
- 3 min sem pontos na partida.
- Primeiro quarto muito brigado entre as equipes.
- Gregate começa os trabalhos na partida.
- Sobe a bola para o início do primeiro quarto no Ginásio Henrique Villaboim.
Pré-jogo
- Torcedores começam a chegar no Ginásio Henrique Villaboim
- Equipe do Sesi Franca tem 2 títulos do Super 8 (2019/20 e 2022/23)
O EC Pinheiros chega para o confronto com a moral elevada após protagonizar o jogo mais emocionante da competição até aqui. A equipe eliminou o rival Paulistano em uma partida de duas prorrogações, vencendo por 114 a 108.
Do outro lado, o Sesi Franca entra em quadra defendendo seu favoritismo e a busca pelo topo do basquete nacional. O time de Helinho Garcia avançou após superar o Brasília Basquete por 90 a 85 em um jogo onde a experiência pesou nos minutos finais.
Quem vencer este duelo paulista enfrentará na final do Super 8 o KTO Minas, que venceu o Flamengo na noite da última terça-feira (27).
- Matéria
- Mais Notícias