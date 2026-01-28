menu hamburguer
AO VIVO: Pinheiros e Sesi Franca se enfrentam pela semifinal do Super 8

Embalado por vitória heróica, Pinheiros tenta desbancar o tricampeão Sesi Franca

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/01/2026
19:45
Atualizado há 1 minutos
David Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)
imagem cameraDavid Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: Ricardo Bufolin / ECP)
O Ginásio Henrique Villaboim será o palco de um dos confrontos mais aguardados da temporada. Nesta quarta-feira (28) às 20h (horário de Brasília), o EC Pinheiros recebe o Sesi Franca pela semifinal da Copa Super 8.

2º Quarto | EC Pinheiros 39 x 40 Sesi Franca

  1. Franca vira a partida.
  2. Bennet para 3 pontos da zona morta diminui para o Franca.
  3. Pinheiros sabendo neutralizar muito bem a equipe do Franca.
  4. Georginho está com 100% de aproveitamento nas bolas de três.
  5. George de Paula incrível para mais uma de três.
  6. David Sloan incrível vira para o Pinheiros com uma bola de três e um arremesso de dois.
  7. Chuva de three points! Zu Junior para o Franca.
  8. Lá e cá! CJ Penha revida e marca para o Pinheiros.
  9. Franca começa bem na segunda parcial e George de Paula mata uma bela bolas de três.

1º Quarto | EC Pinheiros 16 x 17 Sesi Franca

  1. Franca vacila na saída de bola e Pinheiros aproveita a chance para diminuir a vantagem para 1 pontos no final do primeiro quarto.
  2. Sloan para três pontos diminui a vantagem do Franca
  3. Bela roubada do Laterza que puxou o contra-ataque e deu a bola para Georginho de Paula matar a bola de três pontos.
  4. Laterza para três pontos para o Franca.
  5. Cravada perfeita de Agapy para o Pinheiros com uma bela assistência de Betinho.
  6. Partida virou trocação entre as equipes.
  7. O veterano Betinho de 37 anos marca uma bela bola de três
  8. Franca vira o jogo com Luis Rodrigues
  9. George de Paula para três pontos e inaugurar o placar para a equipe francana.
  10. Sloan marca para o Pinheiros no layup.
  11. 3 min sem pontos na partida.
  12. Primeiro quarto muito brigado entre as equipes.
  13. Gregate começa os trabalhos na partida.
  14. Sobe a bola para o início do primeiro quarto no Ginásio Henrique Villaboim.

Pré-jogo

  • Torcedores começam a chegar no Ginásio Henrique Villaboim
  • Equipe do Sesi Franca tem 2 títulos do Super 8 (2019/20 e 2022/23)
David Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: Ricardo Bufolin / ECP)

O EC Pinheiros chega para o confronto com a moral elevada após protagonizar o jogo mais emocionante da competição até aqui. A equipe eliminou o rival Paulistano em uma partida de duas prorrogações, vencendo por 114 a 108.

Sesi Franca busca o tricampeonato do Super 8 (Divulgação)
Sesi Franca busca o tricampeonato do Super 8 (Divulgação)

Do outro lado, o Sesi Franca entra em quadra defendendo seu favoritismo e a busca pelo topo do basquete nacional. O time de Helinho Garcia avançou após superar o Brasília Basquete por 90 a 85 em um jogo onde a experiência pesou nos minutos finais.

Quem vencer este duelo paulista enfrentará na final do Super 8 o KTO Minas, que venceu o Flamengo na noite da última terça-feira (27).

