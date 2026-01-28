AO VIVO: Pinheiros e Sesi Franca se enfrentam pela semifinal do Super 8

Franca vira a partida.

Bennet para 3 pontos da zona morta diminui para o Franca.

Pinheiros sabendo neutralizar muito bem a equipe do Franca.

Georginho está com 100% de aproveitamento nas bolas de três.

George de Paula incrível para mais uma de três.

David Sloan incrível vira para o Pinheiros com uma bola de três e um arremesso de dois.

Chuva de three points! Zu Junior para o Franca.

Lá e cá! CJ Penha revida e marca para o Pinheiros.