Astro do beisebol assina o maior contrato da história dos esportes

Juan Soto chegou um acordo com o New York Mets para a assinatura de um contrato de 15 anos com o valor estimado de US$ 765 milhões (R$ 4,65 bilhões), a notícia é do jornalista Jeff Passan da “ESPN”. Este é considerado o maior e mais longo contrato da história da Liga de Basquete norte-americana, a Major League Baseball (MLB).

O contrato de Juan supera o de dez anos do japonês Shohei Ohtani de US$ 700 milhões (R$ 4,2 bilhões) com o Los Angeles Dodgers. O negócio inclui uma cláusula que permite Soto deixar a equipe após a temporada de 2029 se o Mets não chegar ao valor de US$ 805 milhões (R$ 4,9 bilhões), aumentando US$ 4 milhões a cada ano até o final do acordo.

Além disso, Soto receberá um bônus pela assinatura do contrato de US$ 75 milhões (R$ 450 milhões), a serem pagos após a aprovação do acordo pelo escritório do comissário da MLB. Sua equipe anterior, New York Yankees, tentou reter o astro e envolveu uma oferta de US$ 760 milhões (R$ 4,62 bilhões) ao longo de 16 anos.

Juan Soto, em ação pelo New York Yankees (Foto: Harry How/ AFP)

Quem é Juan Soto?

Juan Soto é um astro do beisebol de 26 anos, quatro vezes All Star. Ele é o agente livre mais valioso nesta idade desde Alex Rodrigues, que assinou contrato de US$ 252 milhões (R$ 1,5 bilhão) por dez anos com o Texas Rangers em dezembro de 2000, aos 25 anos. O dominicano tinha 19 anos quando estreou na liga pelo Washington Nationals, em 2018, ajudando a equipe a vencer o World Series no ano seguinte.

No New York Yankees desde o início da temporada, Soto ajudou a equipe a chegar ao Worlds Series pela primeira vez desde 2009. Concluída a disputa, o dominicano se tornou livre para negociar novo contrato.