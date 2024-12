Em ano de Olimpíadas, Simone Biles é a nona atleta mais bem paga do mundo, somando premiações, salário e patrocínio. Segundo estudo realizado pelo portal esportivo "Sportico", a ginasta acumulou mais de 11 milhões de dólares (R$ 67,5 milhões), em 2024, empatando com Caitlin Clark, do Indiana Fever, clube da WNBA.

continua após a publicidade

➡️ Premiação do Brasileirão 2024: quanto cada clube ganha por posição na tabela

A evolução do esporte feminino tem atraído grandes audiências para as categorias, com quebra de recordes de público, receita e patrocínios. Com isso, o dinheiro começa a ser devidamente distribuído para as atletas mulheres, que contam com aumento de 27% em faturamentos se comparado com o ano passado, em 2023.

Na lista do portal, os ganhos das 15 atletas femininas, que aparecem entre as mais bem pagas de 2024, somam cerca de 221 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhões). Lideradas por Coco Gauff, estrela do tênis, as 11 primeiras do ranking receberam pelo menos 10 milhões de dólares (R$ 60,5 milhões), com Simone Biles, Caitlin Clark fechando o top-10.

continua após a publicidade

Veja lista das atletas mais bem pagas de 2024

Coco Gauff (tênis) - 30,4 milhões de dólares

(9,4 milhões em salários/premiações + 21 milhões em patrocínios) Eileen Gu (esqui) - 22,1 milhões de dólares

(100 mil em salários/premiações + 22 milhões em patrocínios) Iga Swiatek (tênis) - 21,4 milhões de dólares

(8,4 milhões em salários/premiações + 13 milhões em patrocínios) Zheng Qinwen (tênis) - 20,6 milhões de dólares

(5,6 milhões em salários/premiações + 15 milhões em patrocínios) Aryna Sabalenka (tênis) - 17,7 milhões de dólares

(9,7 milhões em salários/premiações + 8 milhões em patrocínios) Naomi Osaka (tênis) - 15,9 milhões de dólares

(900 mil em salários/premiações + 15 milhões em patrocínios) Emma Raducanu (tênis) - 14,7 milhões de dólares

(700 mil em salários/premiações + 14 milhões em patrocínios) Nelly Korda (golfe) - 14,4 milhões de dólares

(4,4 milhões em salários/premiações + 10 milhões em patrocínios) Simone Biles (ginástica) - 11,1 milhões de dólares

(100 mil em salários/premiações + 11 milhões em patrocínios) Caitlin Clark (basquete) - 11,1 milhões de dólares

(100 mil em salários/premiações + 11 milhões em patrocínios) Jasmine Paolini (tênis) - 10 milhões de dólares

(6,5 milhões em salários/premiações + 3,5 milhões em patrocínios) Jeeno Thitikul (golfe) - 9,1 milhões de dólares

(7,1 milhões em salários/premiações + 2 milhões em patrocínios) Jessica Pegula (tênis) - 8,2 milhões de dólares

(4,2 milhões em salários/premiações + 4 milhões em patrocínios) Elena Rybakina (tênis) - 7,9 milhões de dólares

(3,9 milhões em salários/premiações + 4 milhões em patrocínios) Lydia Ko (golfe) - 6,7 milhões de dólares

(3,2 milhões em salários/premiações + 3,5 milhões em patrocínios)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp