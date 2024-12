Gabriel Bortoleto venceu a Fórmula 2, na etapa de Abu Dhabi, no domingo (8). Com o triunfo conquistado em seu ano de estreia, o jovem de 20 anos se igualou a Charles Leclerc, George Russel e Oscar Piastri ao ganhar, como estreante, os títulos do Mundial de F-3 e F-2 em sequência.

continua após a publicidade

No próximo ano, Gabriel defenderá as cores da Sauber na Fórmula 1. E aproveitando o momento, o Lance! te mostra a quantia que Bortoleto irá receber no próximo ano.

➡️ Do kart a Fórmula 1: a trajetória de sucesso de Gabriel Bortoleto

Qual será o salário de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1?

Gabriel Bortoleto comemorando título da F2 em Abu Dhabi (Foto: Divulgação)

Ao chegar na Fórmula 1, Bortoleto deve receber uma remuneração incial similar ao que foi pago ao chinês Guanyu Zhou, em torno de R$ 9,9 milhões por temporada. Ainda não há confirmação oficial sobre o valor exato que ele receberá em sua estreia na modalidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bortoleto é o nome do Brasil na Fórmula 1 em 2025

Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O acordo com a equipe suíça confere ao jovem de 20 anos titularidade até 2026, ao lado de Nico Hülkenberg, que já havia sido confirmado. Com a entrada de Bortoleto na Fórmula 1, o Brasil volta a contar com um representante na elite do automobilismo. O hiato de pilotos brasileiros na categoria chegou a sete anos, desde a saída de Felipe Massa da Williams, em 2017.