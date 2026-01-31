menu hamburguer
Pinheiros x Minas: saiba onde assistir e horário da final da Copa Super 8

A partida acontece em São Paulo a apartir das 17h (de Brasília)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
14:30
Atualizado há 2 minutos
David Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)
imagem cameraDavid Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)
Pela primeira vez na história, Pinheiros e KTO Minas se enfrentam na decisão da Copa Super 8. A partida, válida pela final do torneio nacional, acontece neste sábado (30) no Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo (SP). A partir das 17h (de Brasília), os fãs poderão acompanhar o duelo no SporTV e no YouTube do NBB.

O confronto reúne duas equipes que apresentaram desempenho destacado no primeiro turno do NBB. O Pinheiros terminou na liderança com 17 vitórias e apenas duas derrotas (89,5% de aproveitamento), enquanto o KTO Minas ocupou a terceira posição com 16 vitórias e três derrotas (84,2%).

No único encontro entre as equipes nesta temporada, durante o primeiro turno do NBB, o Pinheiros venceu por 81 a 77 fora de casa. A equipe paulista, então, estabelece uma pequena vantagem no confronto direto.

Como chegam as equipes no Super 8?

Para chegar à final, o Pinheiros superou o Paulistano nas quartas de final por 114 a 108, em jogo decidido na segunda prorrogação. David Sloan foi o destaque da partida com 34 pontos. Na semifinal, a equipe eliminou o Sesi Franca por 82 a 79 em mais um duelo acirrado.

O KTO Minas, por sua vez, venceu o Corinthians por 87 a 79 na Arena UniBH, em Belo Horizonte, nas quartas de final. Na semifinal, o time mineiro derrotou o Flamengo por 93 a 80 no Maracanãzinho com claro favoritismo do início ao fim.

Informações sobre a final da Copa Super 8

✅ FICHA TÉCNICA
Pinheiros x KTO Minas
Copa Super 8 - Final

📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e YouTube NBB

Flamengo foi derrotado para o KTO Minas no Maracanazinho na semifinal do Super 8 (Foto: Paula Reis / Flamengo)

