Flamengo sofre virada e fica em desvantagem nos playoffs do NBB

O Flamengo Basquete se complicou nos playoffs do NBB ao ser derrotado pelo Brasília neste domingo (9). Em uma série melhor de cinco, vencer os primeiros jogos é fundamental para encaminhar a classificação – objetivo traçado pelo Rubro-Negro. Mas o cenário ficou distante do planejado: com duas derrotas, o time carioca agora vê sua permanência na competição ameaçada.

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Após uma derrota no primeiro jogo, a oportunidade de abrir vantagem surgiu com uma sequência no Maracanãzinho, casa do FlaBasquete, no Rio de Janeiro (RJ). A primeira vitória veio para empatar a série, mas um novo revés colocou o Brasília a uma partida de garantir sua classificação nas semifinais. Desta vez, o triunfo dos visitantes foi confirmado por 98 a 90 em uma virada impressionante após o intervalo.

Os cestinhas da partida foram os armadores da capital federal Kevin Crescenzi e Facundo Corvalan, com 22 e 21 pontos, respectivamente. Pelo lado do Rubro-Negro, o principal pontuador foi o armador Franco Baralle, que converteu 20 cestas, além de contribuir com seis rebotes e cinco assistências.

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Além do Flamengo, outros destaques continuam "presos" nas quartas de final.

Os cinco primeiros colocados da temporada regular ainda estão nos playoffs do NBB, mas apenas quatro permanecem "presas" nas quartas de final. Franca (1º) e Minas (3º) também não conseguiram aproveitar os três jogos da série para se classificar para as semifinais, assim como Brasília (4º) e Flamengo (5º).

Depois de uma derrota desafiadora na partida de abertura, o Franca triunfou sobre o Mogi das Cruzes nos dois confrontos seguintes. Com a vitória de 88 a 70 no domingo (9), o time líder da fase regular assumiu a liderança da série com 2 a 1. Ao mesmo tempo, o Minas encontra obstáculos para vencer o Corinthians e, como o Rubro-Negro, se encontra em desvantagem.

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Pinheiros é o único classificado nas semifinais

O Pinheiros é, até o momento, o único time garantido nas semifinais do NBB. A equipe paulista fechou a série contra o Paulistano em 3 a 0 após vencer os dois jogos disputados fora de casa e confirmar a classificação na noite desta sexta-feira (9), com triunfo por 84 a 74.

Antes disso, o time já havia superado o rival por 76 a 68 no segundo confronto da série, depois de uma vitória dramática na prorrogação na abertura, por 101 a 92. Com a campanha dominante, o clube paulista aguarda agora o vencedor do duelo entre Minas e Corinthians para conhecer seu adversário na semifinal.

Pastre (esquerda) e Djalo (direita), do Pinheiros, durante partida da Copa Super 8 (Foto: Ricardo Bufolin)

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