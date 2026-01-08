Para abrir o ano de 2026 do NBB, o Unifacisa brilha em quadra e derrota o Flamengo ao lado de sua torcida em Campina Grande, na Paraíba. O primeiro duelo desta quinta-feira (8) contou com emoção até os últimos segundos, quando Phillip Carr deu o tapinha final para garantir a vitória por 89 a 88. Em destaque, o armador Melvin Johnson superou seu recorde pessoal de pontuação na liga brasileira.

O astro do Unifacisa foi o cestinha da partida com 34 pontos e quatro rebotes, além de oito bolas de três convertidas. Do outro lado, Franco Baralle liderou o quadro de estatísticas do Flamengo. O argentino contribuiu com 26 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Direto do banco, Alex Negrete impressionou mais uma vez – com 18 pontos, três rebotes e três assistências.

Como foi o jogo?

O jogo começou com uma cesta impressionante de Franco Baralle do perímetro para abrir o placar para o Flamengo. Não demorou, no entanto, para Antônio Junior responder e empatar a parcial. Enquanto o Rubro-Negro sofria com o aproveitamento ruim nos arremessos de quadra, o Unifacisa abriu vantagem com os 10 lances livres convertidos – contra apenas dois dos visitantes. O primeiro quarto terminou em 25 a 17 para o time paraibano.

Se o período inicial teve o Unifacisa na frente, foi o Flamengo que controlou as principais ações do jogo no segundo quarto. A defesa rubro-negra também encaixou e, com um bloqueio fenomenal de Wesley, os cariocas conseguiram empatar o placar em 44 a 44. No segundo final, Sifontes converteu os últimos dois pontos antes do intervalo para dar a vantagem ao donos da casa.

A volta do intervalo contou com um novo empate após uma cesta fácil de Baralle. Apesar disso, os jogadores do Unifacisa esquentaram, e o perímetro parecia apenas mais um lugar perto da cesta. Os paraibanos converteram oito cestas de três e anularam a defesa do Flamengo, fechando o período com 11 pontos de vantagem por 77 a 66.

A diferença foi rapidamente superada com o apagão dos donos da casa no último quarto. Com pouco menos de cinco minutos para o fim, Alex Negrete, do Flamengo, voltou a empatar a parcial por 81 a 81. A virada rubro-negra aconteceu com mais uma bola de Baralle, mas logo o Unifacisa respondeu. O tapinha final de Phillip Carr deu aos donos da casa a vitória por 89 a 88.

Próximos jodos da rodada no NBB

Além da partida entre Flamengo e Unifacisa, outros dois jogos marcam a primeira rodada do segundo turno do NBB nesta quinta-feira (8). Sesi Franca e Basket Osasco se enfrentam a partir das 19h30, no interior de São Paulo e, pouco mais tarde, às 20h, o Corinthians recebe o Minas no Ginásio Wlamir Marques.