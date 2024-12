Onde assistir horário da partida Paulistano x Flamengo pelo NBB

Nesta segunda-feria (23), o Paulistano recebe o Flamengo no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo, às 19h30 (de Brasília) em partida válida pela 22ª rodada do NBB caixa 24/25. O jogo tem transmissão do YouTube do NBB, do NBB Basquetpass e da FlaTv.

Atual décimo colocado do Novo Basquete Brasil (NBB), o Paulistano tem 43,8% de aproveitamento, com 7 vitórias e 9 derrotas na temporada. Após perder para o Minas por 86 a 82, em Belo Horizonte (MG), no último sábado (21), o time do treinador Demétrius Ferraciú não tem mais chances de classificação para a Copa Super 8.

Gabriel Landeira, do Paulistano, arremessa na partida contra o União Corinthians - NBB (Foto: Fábio Figueiredo)

Apesar do resultado negativo, Kevin Crescenzi teve mais uma atuação de destaque. Na partida contra o Minas, o norte-americano foi o cestinha do time com 19 pontos e coletou 5 rebotes. O ala/armador é peça-chave do time da capital paulista. Nesta temporada, o jogador de trinta e um anos, lidera a equipe na média em pontos (13,5), assistências (3,3) e em eficiência (14,4) por jogo.

Por outro lado, o Flamengo é o vice-líder do NBB e já está garantido na Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno. A equipe do treinador Gustavo de Conti tem 81,3% de aproveitamento, com 13 vitórias e 3 derrotas na temporada. Na última sexta-feira (20), o Rubro-negro venceu o Bauru por 94 a 79 no Maracanãzinho (RJ).

O destaque da partida foi Jordan Williams, com 27 pontos e 9 rebotes. Em sua primeira temporada no NBB, o norte-americano lidera o clube carioca em pontos por jogo (13,5) e tem média de 13,8 de eficiência por partida.

Jordan Williams, destaque da vitória sobre o Bauru (Foto: Adriano Fontes / CRF)

Ficha técnica ✅

Paulistano x Flamengo - NBB

🗓 Data: 23 de dezembro de 2024, segunda-feira

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Antonio Prado Jr., São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, NBB Basquetpass e FlaTv