Onde assistir e horário da partida Mogi X Corinthians pelo NBB

Nesta terça-feira (17), o Mogi das Cruzes recebe o Corinthians no Ginásio Professor Hugo Ramos (SP), às 20h (de Brasília), pelo CAIXA NBB 24/25. A partida tem transmissão do NBB Basquetpass e da ESPN.

O Mogi das Cruzes é o atual décimo quinto colocado do Novo Basquete Brasil (NBB) com 33% de aproveitamento. A equipe treinada por Fernando Penna tem 5 vitórias e 10 derrotas na atual temporada da competição. No último dia 9, o time da região metropolitana de São Paulo venceu o Unifacisa em Campina Grande (PB) por 70 a 66.

O destaque da equipe de Mogi das Cruzes nesta temporada do NBB é o armador Guilherme Lessa. O atleta de 32 se destaca pela regularidade na participação nas princiapais estatísticas da equipe. Em sua nona temporada pelo Mogi, Lessa é o segundo jogador do time em média por jogo de pontos (11.2), rebotes (3.4) e assitências (2.7) nesta temporada.

Já o Corinthians é o décimo quinto colocado do NBB com 35% de aproveitamento. Com 5 vitórias e 9 derrotas, a equipe de Jece Leite busca se recuperar na temporada. No último sábado (14), no ginásio Wlamir Marques, o Timão perdeu para o Unifacisa por 80 a 77. O duelo foi marcado pela resiliência dos donos da casa, que empataram o placar após estarem perdendo por 19 pontos. Porém, no estouro do cronômetro, Delph, do Unifacisa, anotou a bola de três derradeira que garantiu a vitória para a equipe de Campina Grande (PB).

Nesta temporada, o destaque do time do Parque São Jorge é o ala/pivô Victão. Aos 27 anos, o atleta lidera a equipe na média por jogo de pontos (16.3), rebotes (6.6) e eficiência (16.9), que retrata a real contribuição de um atleta para seu time em uma partida. Este índice avalia a relação dos pontos, rebotes, assistências e bolas recuperadas, com as falhas do jogador na partida, como os arremessos errados e turnovers.

Victão (de branco), do Corinthians, no confronto com o Unifacisa, pelo NBB. (foto: Fabrício Miguel)

Ficha técnica ✅

Mogi das Cruzes x Corinthians - NBB

🗓 Data: 17 de dezembro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Professsor Hugo Ramos (SP)

📺 Onde assistir: NBB Basquetpass e da ESPN