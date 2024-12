No último segundo, Unifacisa vence o Corinthians no NBB

Neste sábado (14), o Unifacisa venceu o Corinthians por 80 a 77 no Ginásio Wlamir Marques (SP), em partida válida pelo CAIXA NBB 24/25. O confronto entre duas equipes oscilantes na competição foi marcado pela resiliência dos donos da casa, que empataram o jogo após estarem perdendo por 19 pontos. Entretanto, Delph, o destaque da partida com 12 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, anotou a cesta decisiva no estouro do cronômetro e deu a vitória para o Unifacisa.

continua após a publicidade

Com o resultado o Corinthians é o atual décimo quarto colocado do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe de Jece leite tem cinco vitórias e nove derrotas na competição até o momento. Na última quinta-feira (12), o Timão venceu o Fortaleza por 92 a 83 no Ginásio Wlamir Marques. Assim como no jogo da última quinta, a partida deste sábado contou com homanagem a Amaury Pasos, ídolo do clube que morreu no dia da partida contra o Fortaleza.

Homenagem a Amaury Pasos no jogo Corinthians x Unifacisa pelo NBB (Foto: Fabrício Miguel)

➡️ Ídolo do Corinthians e lenda do basquete brasileiro morre aos 89 anos

Por outro lado, o Unifacisa ocupa a décima primeira posição do NBB. Com 43% de aproveitamento, o time de Pablo Costa soma sete vitórias e nove derrotas no torneiro. Também na última quinta-feira, o time de Campina Grande (PB) venceu o Pinheiros, fora de casa, por 82 a 78.

continua após a publicidade

COMO FOI CORINTHIANS X UNIFACISA?

No primeiro quarto, o time da casa largou na frente do placar, mas foi superado pelos visitantes. O ala/pivô Antônio, do time de Campina Grande (PB), foi o maior pontuador do quarto, com 6 pontos. Apesar do baixo aproveitamento na bolas de três (16%), o Unifacisa venceu o primeiro período pelo placar de 20 a 17.

No segundo quarto, o Unifacisa foi consistente dos dois lados da quadra e se impôs ofensivamente. Por outro lado, os erros de posicionamento defensivo do Corinthians prejudicaram o desempenho da equipe do Parque São Jorge. O desempenho coletivo do Unifacisa foi o grande destaque deste período da partida. Sete, dos nove jogadores que entraram em quadra pelo time de Campina Grande, anotaram pontos. Os visitantes venceram pelo placar de 55 a 40.

continua após a publicidade

Após o intervalo, as defesas prevaleceram, impondo um ritmo truncado e reduzindo significativamente o aproveitamento nos arremessos de ambos os times. Nos primeiros cinco minutos do terceiro quarto, as equipes somaram apenas cinco pontos. Embora tenha levado a melhor no período, o Corinthians não conseguiu reduzir a diferença no placar, que terminou com vitória do Unifacisa por 66 a 53.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No último e decisivo quarto, embalado pelo apoio da torcida, o Corinthians reagiu e voltou a brigar pelo resultado. Seguindo as orientações do técnico Jece Leite, o time intensificou a marcação e diminuiu a vantagem do adversário. A recuperação foi impressionante: na metade do período final, os donos da casa, que chegaram a estar 19 pontos atrás ao término do segundo quarto, conseguiram empatar o jogo. No entanto, no lance derradeiro, Delph converteu uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro, selando a vitória do Unifacisa por 80 a 77.

Delph, destaque da vitória do Unifacisa sobre o Corinthians (Foto: Ricardo Bufolin/Panamerica Press/ECP)

TIMES E PONTOS - CORINTHIANS 77 x 80 UNIFACISA

CORINTHIANS

Titulares

#0 Thornton - 5 pontos

#10 Victão - 10 pontos

#14 Munford - 15 pontos

#23 L. Cauê - 15 pontos

#55 Elinho - 4 pontos

Reservas

#1 T. Faria - 12 pontos

#32 Johnson - 16 pontos

UNIFACISA

Titulares

#5 Augusto - 7 pontos #8 Solanas - 15 pontos #11 Antônio - 8 pontos #21 Serjão - 2 pontos #24 Alaekwe - 11 pontos

Reservas

#4 Delph - 12 pontos

#9 Lucas - 2 pontos

#20 R. Rachel - 8 pontos

#77 Hubner - 15 pontos

Próximos jogos

Fora de casa, o Corinthians enfrenta Mogi das Cruzes na próxima terça-feira (17), às 20h (de Brasília), no Ginásio Professor Hugo Ramos. Já o time de Unifacisa recebe o Fortaleza na próxima quinta-feira (19) às 19h30.

Pinheiros x Fortaleza

Outro confronto do NBB movimentou a tarde deste sábado. No Ginásio Poliesportivo H. Villaboim, o Pinheiros superou o Fortaleza por 76 a 74 em uma partida marcada pela alternância no placar e definida nos segundos finais. Jimmy, do Pinheiros, foi decisivo ao pegar um rebote ofensivo e converter dois pontos que colocaram o time da casa à frente quando restavam apenas 22 segundos para o fim. Na sequência, o Fortaleza teve a chance de empatar com uma investida de Cassiano, mas o arremesso foi bloqueado por Djalo, que assegurou a vitória dos paulistas.