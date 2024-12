Onde assistir e horário da partida Brasília x Franca pelo NBB

Nesta sexta-feira (27), o Brasília recebe o Franca às 20h (de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson, no Distrito Federal, em partida válida pela 23ª rodada do NBB CAIXA 24/25. O jogo tem transmissão do Disney+ e do NBB Basquetpass.

Lanterna da edição última edição do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília é o quarto colocado da atual temporada. A equipe do treinador Dedé Barbosa tem 11 vitórias e 6 derrotas na competição. No último sábado, o time do cerrado perdeu para o São Paulo por 85 a 83 na Arena BRB Nilson Nelson, no Distrito Federal.

Daniel Von Haydin é o principal jogador do Brasília na temporada. O ala de 25 anos é o líder do time em eficiência por jogo (18,2), índice que retrata a real contribuição de uma atleta para sua equipe na partida. Natural de Porto Ferreira (SP), o jogador tem média por jogo de 15,8 pontos, 6,5 rebotes e 2,7 assistências.

Daniel Von Haydin, do Brasília, contra o Vasco, pelo NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vascore)

Já o Franca, terceiro colocado do NBB, está há 4 jogos sem perder. O atual tricampeão da liga tem 11 vitórias e 6 derrotas nesta temporada. Na última segunda-feira (23), a equipe do treinador Helinho Garcia venceu o Botafogo por 86 a 73 no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ).

O destaque da equipe francana na temporada é Georginho de Paula. O ala/armador foi escolhido pelo Lance! o Craque da Rodada 22 devido sua atuação na vitória sobre o Botafogo. O atleta de 28 anos anotou um duplo-duplo de 21 pontos, 15 rebotes e 7 assistências. Além disso, Georginho tem a maior média de rebotes no NBB, com 9 por partida.

Georginho anota dois pontos na partida contra o Botafogo (Foto: Wallace Lima / Botafogo)

Ficha técnica ✅

Brasília x Franca - NBB

🗓 Data: 27 de dezembro, sexta-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Arena BRB Nilson Nelson, Brasília (DF)

📺 Onde assistir: Disney+ e NBB Basquetpass