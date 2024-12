São Paulo X Botafogo: onde assistir e horário do jogo pelo NBB

Neste domingo (14), o São Paulo recebe o Botafogo no Ginásio do Morumbi, às 11h (de Brasília) pelo CAIXA NBB 24/25. A partida tem transmissão do YouTube do NBB, do NBB Basquetpass e dos canais de YouTube Jumper e Arquibancada Tricolor.

O São Paulo é o atual sétimo colocado do Novo Basquete Brasil (NBB) com 57% de aproveitamento. A equipe treinada por Guerrinha tem 8 vitórias e 6 derrotas na atual temporada da competição. Na última quinta-feira (12), o tricolor paulista foi derrotado em casa pelo União Corinthians (RS) por 80 a 70. O jogo foi marcado pelo bom começo do time gaúcho, que abriu 25 a 9 no primeiro quarto e administrou a vantagem ao longo da partida.

O destaque do São Paulo na temporada é o experiente Vitor Faverani. O pivô de 36 anos é o líder da equipe em média por jogo de pontos (15.6), rebotes (7.9) e em eficiência (17.4). O atleta está na sua segunda temporada no tricolor paulista e tem passagem pelo Flamengo, Boston Celtics (NBA), Barcelona (ESP) e Maccabi Tel Avivi (ISR).

Elenco do São Paulo reunido em partida pelo NBB. (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Já o Botafogo, em seu último compromisso pelo NBB, perdeu para o Brasília por 89 a 67 jogando em General Severiano. Com 28% de aproveitamento, o equipe do técnico Sebastián Figueredo tem 4 vitórias em 14 jogos e ocupa o décimo sexto lugar na competição.

O ala Frederick Thomas é o principal nome do glorioso nesta temporada do NBB. O norte-americano, que está em sua primeira temporada no Brasil, tem média de 12 pontos, 4 rebotes e 2 assistências por jogo, sendo o líder da equipe nestas estatísticas.

Ficha técnica ✅

São Paulo x Botafogo - NBB

🗓 Data: 15 de dezembro de 2024, domingo

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio do Morumbi (SP)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, NBB Basquetpass, YouTube Jumper e Arquibancada Tricolor.