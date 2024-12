São Paulo sedia o SLS Super Crown pelo segundo ano consecutivo

O SLS Super Crown World Championship é o destaque da semana de skate em São Paulo. Entre 12 e 15 de dezembro de 2024, a capital paulista se prepara para receber desde competições amadoras até a grande final mundial de Skate Street, apresentado pela BB Seguros.

A semana de skate inicia com a final da temporada 2024 do BB LAB - Laboratório do Skate Brasileiro, o maior projeto de fomento ao skate amador no Brasil, nos dias 12 e 13 de dezembro. As competições, que acontecerão na Layback Park SP e no Largo da Batata, abrangem as modalidades Park e Street. Os vencedores de Street garantirão suas vagas para a SLS Select Series 2025, e os vencedores de Park terão uma imersão com o medalhista olímpico Pedro Barros. Duda Ribeiro, de 14 anos, destaca-se como líder do ranking na modalidade Street feminino e é favorita ao título.

Duda Ribeiro é uma das promessas da nova geração de skatistas brasileiros (Foto: Matheus Macedo)

Além das competições, o BB LAB promoverá atividades culturais e educativas, incluindo uma exposição de graffiti e rodas de conversa com grandes nomes do skate. Com isso, o Vale do Anhangabaú sediará o "In Your City" no dia 12 de dezembro, um evento onde skatistas profissionais da SLS irão andar junto aos skatistas locais em um ponto icônico do skate paulistano.

O SLS Super Cronw 2024 irá acontecer no Ginásio do Ibirapuera (Foto: Pedro Macedo)

Entretanto, o ponto alto da semana será o SLS Super Crown World Championship, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de dezembro no Ginásio do Ibirapuera. O evento contará com a participação dos melhores skatistas de Street do mundo para a disputa do título máximo da modalidade, incluindo a maranhense Rayssa Leal, em busca de seu terceiro título consecutivo, e o andreense Giovanni Vianna, defendendo seu título de 2023.

Com ingressos quase esgotados, espera-se um público recorde de 16 mil pessoas. O Super Crown 2024 será transmitido na íntegra para o Brasil pelo SporTV e a final feminina ao vivo na TV Globo.