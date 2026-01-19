NBB: Pó de magnésio é jogado na quadra para evitar adiamento de partida

A partida entre Botafogo e Corinthians pelo NBB reservou um momento curioso. Era previsto que a partida tivesse início às 20h (de Brasília). No entanto, começou apenas cerca de uma hora e meia depois. Em noite de fortes chuvas no Rio de Janeiro, a quadra de General Severiano, casa do Alvinegro, ficou molhada e, na tentativa de secá-la, foi jogado pó de magnésio.

As tentativas iniciais foram de secar a quadra com panos. No entanto, a estratégia não surtiu o efeito necessário para permitir o início da partida, conforme decidido pelos jogadores, que faziam um trabalho leve de aquecimento com bola, e pelas comissões técnicas. Após isso, foi feita a opção por espalhar pó de magnésio por todo o piso.

A substância, que dá nome ao carboneto de magnésio, é normalmente utilizada nas mão por atletas que praticam esportes como ginástica e escalada. O objetivo é absorver a umidade e o suor das mãos, a fim de aumentar a aderência e reduzir escorregões.

Pó de magnésio sedo espalhado pela quadra no NBB (Foto: Reprodução/ Youtube N Sports)

A estratégia deu certo. Após a tática do pó de magnésio, os jogadores começaram um aquecimento mais intenso e, em comum acordo após algumas conversas, optaram por dar início à partida, válida pelo NBB.

Situações de Botafogo e Corinthians no NBB

O Alvinegro é o 19º colocado do Novo Basquete Brasil (NBB). Após 21 jogos disputados, o time soma 24 pontos, com três vitórias e 18 derrotas. Já o Corinthians, na sétima posição, tem 38 pontos. A equipe acumula 15 vitórias e oito derrotas em 23 partidas.

