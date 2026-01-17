NBB: Corinthians se reabilita e derrota o Vasco em São Januário
Por 75 a 67, Cruz-maltino sofre mais uma derrota na competição
Segue o martírio do Vasco no NBB. Neste sábado, mesmo jogando em São Januário, o time dirigido por Léo Figueiró foi derrotado pelo Corinthians por 75 a 67. Com o resultado, o time visitante segue em sétimo, enquanto a equipe carioca continua na última colocação.
Vindo de derrota para o Flamengo, o Corinthians teve como destaque, neste sábado, Thomas, cestinha da partida, com 17 pontos. Do lado Cruz-maltino, o maior pontuador foi Morgan (12).
Preciso nos contra-ataques e com um baixo índice de erros nos passes, a equipe visitante dominou o primeiro quarto, por 21 a 12.
No segundo quarto, o Vasco até reagiu, venceu por 24 a 18, e deu alguma esperança de virada para a torcida. Mas o que se viu, em seguida, foi o Corinthians retomando o controle do clássico vencendo o terceiro quarto (17 a 12) e empatando o último (19 a 19).
Também neste sábado, o Pinheiros derrotou o Rio Claro, por 93 a 65.
Vasco joga na terça pelo NBB
Na terça-feira, o Vasco busca a reabilitação no NBB novamente em São Januário. O rival da vez será o Mogi.
Enquanto isso, na segunda-feira (19), o Corinthians visita o Botafogo.
