Flamengo decepciona e volta a perder para o Nacional na BCLA

O Nacional voltou a ser uma pedra no sapato do Flamengo nesta segunda-feira (19). Assim como na rodada inicial, a equipe carioca foi derrotada pelos uruguaia na Champions League das Americas (BCLA). A partida terminou por 95 a 76 ao lado da torcida rubro-negra, que saiu com a primeira derrota no Maracanã durante a atual "maratona" de 10 dias.

Como foi o jogo?

A partida começou com duas cestas seguidas do Nacional, que abriu vantagem no placar com tranquilidade. Os primeiros pontos do Flamengo vieram de uma bola de três de Cummings poucos segundos depois, e a diferença apertou. Com ataques rápidos e boas transições, a equipe visitante conseguiu controlar bem a partida, enquanto os rubro-negros sofriam com um aproveitamento ruim. O primeiro quarto, então, terminou por 22 a 34 para os uruguaios.

A parcial seguinte se manteve parecida com os 10 minutos iniciais. De um lado, um aproveitamento impressionante de cestas do perímetro. Do outro, cestas frustrantes e erros individuais que custavam a virada para o Flamengo. O Nacional aproveitou os erros rubro-negros para abrir de vez a diferença no placar, indo para o intervalo com 20 pontos de vantagem - 39 a 59.

FlamengoxNacional_ChampionsLeagueAméricas_Maracanãzinho_19-01-2026_Foto:PaulaReis/Flamengo

A resposta do Flamengo parecia enfim vir na volta das vestiários, principalmente com a queda de rendimento do Nacional. O problema estava na apatia que os donos da casa também enfrentavam nos arremessos de quadra. Assim, as bolas demoraram para cair em ambos os lados e apenas 14 pontos foram feitos por casa time, o que não alterou a diferença no placar — ainda em 20 pontos — de 53 a 73.

O último quarto começou agitado, com oito pontos marcados pelos rubro-negros em sequência. A resposta, então, agitou a torcida presente no Maracanãzinho. Enquanto o Flamengo tentava a virada, as potências individuais se destacavam do lado do Nacional. A vantagem foi bem administrada até o fim, e a vitória uruguaia foi confirmada por 95 a 75.

Flamengo enfrenta maratona com NBB, BCLA e Super 8

Em um dos momentos mais decisivos da atual temporada, o Flamengo segue com chances de títulos em três torneios, que se cruzaram nos próximos dias. O duelo desta segund-feira (19) contra o Nacional é o terceiro de cinco jogos em 10 dias.

A equipe rubro-negra volta ao Macaranãzinho para enfrentar o Mogi em busca de se manter na liderança do NBB. Já no sábado seguinte, no dia 24 de janeiro, o primeiro confronto da Copa Super 8 será contra o São José.

