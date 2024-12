SAF do Atlético-MG é alvo de mais um protesto de torcedores

A SAF do Atlético-MG foi alvo de novo protesto da torcida atleticana neste sábado (28). Um cartaz foi estendido na entrada da sede da MRV, empresa de um dos principais integrantes da SAF, Rubens Menin, localizada no centro de Belo Horizonte. “O Galo não é brinquedo de bilionário” diz uma das frases colocadas no cartaz, cuja imagem circula nas redes sociais.

Os autores da manifestação, que não se identificam, criticam a falta de investimento da SAF:

- A SAF do Galo é diferenciada: não investe, aumentam as dívidas, vendem os principais jogadores, os donos não colocam a cara, sem projeto esportivo – afirma o protesto.

Há também no cartaz duas promessas eitas por Rubens e Rafael Menin que, na opinião dos torcedores, não estão sendo cumpridas pela SAF. Os manifestantes pedem:

- Não queremos favores, queremos uma gestão profissional para o futebol.

Protestos contra SAF são constantes desde perda da Libertadores

No domingo (22), faixa com críticas aos dirigentes do Atlético-MG havia sido estendida em viaduto próximo à Arena MRV, no bairro Califórnia, com estas frases em destaque: “Diretoria amadora p/ futebol”, “alto faturamento” e “baixo investimento”. O protesto também criticava a indefinição quanto ao novo treinador para 2025. Desde o dia 4 deste mês, com a saída de Gabriel Milito, o clube está sem técnico.

Os donos da SAF do Atlético-MG vêm sendo alvos de manifestações contrárias desde o início do mês. No dia 2, após a perda do título da Copa Libertadores para o Botafogo, em uma das paredes da sede do clube, no bairro Lourdes, apareceu a pichação: “4 rato$”.

No dia 6, um grupo de cerca de 80 torcedores se reuniu em frente à sede do clube também para protestar contra a diretoria do Atlético-MG. Na ocasião, foram apresentadas faixas com mais cobrança contra a SAF: “Tomaram patrimônios e ainda desmontaram o elenco. $$$? Apenas utilizando o do clube para pagar juros do banco dos donos… Investigação já!”.

Mesmo depois da vitória sobre o Athletico-PR, no dia 8, que evitou o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, outra faixa de protesto foi colocada numa das grades ao redor da Arena MRV: “Luto pelo Galo… 4 R’s – Devolvam a dignidade à Massa”.

Em nenhuma das ocasiões, a diretoria do Atlético-MG se manifestou sobre os protestos anônimos.