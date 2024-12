Uma pesquisa realizada pelo "Grupo CLV" revelou quais são os 10 clubes mais queridos pelos fãs de futebol no Brasil. 34,36% dos brasileiros que participaram da pesquisa afirmaram que tem mais interesse no futebol internacional do que em acompanhar um clube do próprio país.

A pesquisa também mostra a força que as ligas internacionais têm no considerado “país do futebol”. A liga espanhola é a favorita de 41,7% dos brasileiros, seguida pela inglesa (20,35%), a portuguesa (8,52%) e a americana (5,86%).

O Real Madrid é o clube favorito dos brasileiros (Foto: Mahmud Hams/AFP)

⚽Top 10 clubes estrangeiros preferidos pelos brasileiros:

Real Madrid – 30,48% Barcelona – 16,05% Manchester City – 5,71% Paris Saint-Germain– 5,44% Liverpool – 4,49% Chelsea – 3,67% Manchester United – 3,54% Bayern de Munique – 2,99% Milan – 2,45% Porto – 2,45%

Quando perguntados sobre os fatores que influenciam seu apoio a times estrangeiros, os brasileiros citaram os seguintes aspectos: