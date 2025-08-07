Ídolo da NBA é homenageado e se torna o primeiro embaixador da seleção

O brasileiro ídolo da NBA e do Cleveland Cavaliers, Anderson Varejão, foi homenageado na última quarta-feira (6) pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). O ex-pivô também foi declarado o primeiro embaixador do basquete brasileiro.

Anderson Varejão é declarado embaixador do basquete brasileiro (Foto: Reprodução)

A honraria é um justo reconhecimento a uma trajetória vitoriosa e de grande impacto, que começou no Brasil e alcançou o mais alto nível do basquete mundial. Revelado pelo Franca, Varejão teve uma passagem de sucesso pela Europa, onde foi campeão da Euroliga pelo Barcelona em 2003, antes de dar o grande salto para a NBA.

Carreira de Anderson Varejão na NBA

Draftado em 2004, ele se tornou um dos jogadores mais emblemáticos da história do Cleveland Cavaliers. Ao longo de 12 temporadas, sua defesa intensa e estilo de jogo aguerrido o transformaram em "Wild Thing" (Coisa selvagem), um ídolo da torcida e peça fundamental da equipe que, ao lado de LeBron James, conquistou o título da Conferência Leste e chegou às Finais da NBA em 2007 e 2015.

Após sua saída de Cleveland, Varejão ainda teve uma passagem pelo Golden State Warriors, com quem também foi campeão da Conferência Oeste em 2016.

Varejão retornou ao Brasil em 2018 para defender o Flamengo. No clube carioca, ele conquistou o título do NBB e a Liga das Américas, encerrando sua carreira por clubes em alto nível.

Anderson Varejão também sempre foi uma figura central na Seleção Brasileira, representando o país em cinco Mundiais e duas edições dos Jogos Olímpicos (Londres 2012 e Rio 2016), demonstrando uma dedicação exemplar à camisa verde e amarela. Sua nomeação como embaixador pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) coroa uma carreira marcada por sucesso, carisma e compromisso com o esporte.