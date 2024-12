Brasileiros aparecem no top-15 de jogadores que mais perderam valor de mercado em 2024; veja

Cinco brasileiros aparecem na lista dos 15 jogadores de futebol que mais perderam valor de mercado em 2024. O ranking feito pela plataforma Transfermarkt traz, inclusive, nomes que têm cadeira cativa na Seleção Brasileira, mas que encerram o ano em baixa.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras pode fazer as três contratações mais caras de sua história neste mês

No entanto, nenhum atleta do Brasil aparece no topo do ranking, ocupado pelo atacante francês Randal Kolo Muani. O jogador do PSG viu seu valor de mercado diminuir em 57,1% desde janeiro de 2024, o equivalente a 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual). Atualmente, ele é avaliado em 30 milhões de euros (R$ 193,8 milhões).

O segundo lugar é ocupado por Victor Osimhen, do Galatasaray, que sofreu uma desvalorização de 35 milhões de euros (R$ 226,1 milhões), e o terceiro por Leroy Sané, do Bayern de Munique, que passou de 80 milhões de euros (R$ 516,8 milhões) para 40 milhões de euros (R$ 258,4 milhões), o que representa uma queda de 43,8%.

continua após a publicidade

O Bayern, por sinal, é a equipe com mais atletas no top-15 dos desvalorizados do Transfermarkt, contando ainda com Kingsley Coman e Joshua Kimmich.

Brasil no ranking

Os cinco brasileiros que aparecem no top-15 são Gabriel Martinelli (Arsenal) em 5º, Éder Militão (Real Madrid) em 6º, Neymar (Al-Hilal) em 8º, Gabriel Jesus (Arsenal) em 14º e Lucas Paquetá (West Ham) em 15º.

continua após a publicidade

Neymar jogando pelo Al-Hilal (Foto: Atta Kenare / AFP)

Apesar de não ser o brasileiro que sofreu a maior desvalorização no valor bruto, o camisa 10 do Al-Hilal e da Seleção Brasileira é quem sofreu maior queda percentual, perdendo 66,7% do seu valor de mercado em um ano. Atualmente, ele é avaliado em "apenas" 15 milhões de euros (R$ 97 milhões na cotação atual).

Martinelli, por exemplo, que aparece acima dele na lista, diminuiu seu valor em 30 milhões de euros, mas segue valendo a quantia significativa de 55 milhões de euros (R$ 355 milhões).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

💸Confira a lista 15 dos jogadores que mais perderam valor de mercado em 2024:

1- Randal Kolo Muani (PSG) - desvalorização de 40 milhões de euros 2- Victor Osimhen (Galatasaray) - desvalorização de 35 milhões de euros 3- Leroy Sané (Bayern de Munique) - desvalorização de 35 milhões de euros 4- Frenkie de Jong (Barcelona) - desvalorização de 35 milhões de euros 5- Gabriel Martinelli (Arsenal) - desvalorização de 30 milhões de euros 6- Éder Militão (Real Madrid) - desvalorização de 30 milhões de euros 7- Kingsley Coman (Bayern de Munique) - desvalorização de 30 milhões de euros 8- Neymar (Al-Hilal) - desvalorização de 30 milhões de euros 9- Milan Skriniar (PSG) - desvalorização de 30 milhões de euros 10- Federico Chiesa (Liverpool) - desvalorização de 28 milhões de euros 11- Joshua Kimmich (Bayern de Munique) - desvalorização de 25 milhões de euros 12- Christopher Nkunku (Chelsea) - desvalorização de 25 milhões de euros 13- Jack Grealish (Manchester City) - desvalorização de 25 milhões de euros 14- Gabriel Jesus (Arsenal) - desvalorização de 25 milhões de euros 15- Lucas Paquetá (West Ham) - desvalorização de 25 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt