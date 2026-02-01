MVP da Copa Super 8 mira título internacional para o Minas

O ala-armador do KTO Minas, Danilo Fuzaro, foi eleito o MVP da Copa Super 8, torneio que garantiu ao clube uma vaga na Champions League das Américas (BCLA), a principal competição de clubes do continente. O jogador celebrou o título nacional com o restante do elenco na noite do último sábado (31), mas já mira troféus maiores no restante da temporada.

— Comecei um pouco devagar, fui me ajustando e, graças a Deus, deu tudo certo no final. Agora, vamos buscar outro título. O Minas tem se mostrado sempre um time muito competitivo; entramos em todos os campeonatos para vencer. O trabalho tem sido bem-feito e o título veio para consolidar isso — afirmou Fuzaro.

Ala-armador do TKO Minas, Danilo Fuzero, é eleito MVP da Copa SUper 8 (Foto: Divulgação NBB)

Liderado pelo técnico Léo Costa, o Minas realizou uma das melhores campanhas de sua história. Nas quartas, superou o Corinthians e, na semifinal, venceu o Flamengo em uma noite na qual os campeões souberam administrar a pressão.

— Quem chega ao Super 8 são equipes que têm totais condições de vencer. É um torneio curto, que exige muita força mental, e os atletas mostraram isso. Quando montamos o elenco no início da temporada, pensamos em jogadores experientes, com qualidade e com o perfil de trabalho que buscamos no Minas — destacou Léo Costa.

O Minas volta a jogar nesta quarta-feira (4) contra o Aguada, do Uruguai, às 19h10. Pelo NBB, o time joga apenas no dia 10, contra o Bauru.

