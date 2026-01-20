A atuação do Flamengo não decepcionou apenas os torcedores presentes no Maracanãzinho. Nesta segunda-feira (19), a equipe foi derrotada pelo Nacional por 95 a 76 na fase de grupos da Champions League das Américas (BCLA). Após o jogo, o técnico Sergio Hernandez analisou o desempenho do elenco rubro-negro.

— As duas coisas (ataque e deseja) foram muito ruins hoje, não tem muitas coisas. Não tivemos agressividade. Não tivemos comunicação defensiva também. A verdade é que a gente não pensava que o Nacional ia jogar tão rápido hoje. Eles nos surpreenderam, correndo o tempo inteiro, 40 minutos. Acho que nos surpreenderam e tiveram uma mentalidade bem positiva — falou Hernandez.

Embora esteja em uma intensa maratona de cinco jogos em 10 dias, o cansaço foi descartado como motivo da derrota pelo técnico argentino. O problema do Rubro-Negro esteve, na verdade, no aproveitamento nos dois lados da quadra. Enquanto isso, o Nacional brilhou e não desperdiçou as principais oportunidades.

— Não foi uma noite muito feliz para o nosso ataque. E acontecem essas coisas, o Nacional é muito bom. O time jogou sem o jogador Cestinha, que estava machucado, e ainda assim meteu 95 pontos, 59 no primeiro tempo. Tem que dar parabéns para eles, jogaram incrível. E reconhecer que a gente jogou muito bem. Não tem nada a ver com árbitros, com cansaço. Simplesmente jogou mal, o Flamengo jogou mal — completou.

Apesar da derrota, jogador da base surpreende

Em destaque, o pivô estava responsável pela marcação de Ernesto Oglivie, principal pontuador do Nacional. E, mesmo assim, entregou a melhor performance de sua carreira profissional. Manel registrou um duplo-duplo impressionante: 21 pontos e 10 rebotes.

Vale destacar que, na tabela de estatísticas da partida, o atleta rubro-negro é o único do time no Top 5 em pontuação. Na lista, Ernesto (20), James Feldeine (19), Gianfranco Espindola (17) e Luciano Porodi (15) aparecem logo atrás.

A atuação brilhante de Manel não passou despercebido pela comissão técnica do Flamengo. No pós-jogo, o técnico Sergio Hernandez exaltou o trabalho feito pelo jogador, apesar do resultado conquistado pela equipe.

Manel em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

