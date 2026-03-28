Jogo das Estrelas reúne irmãos separados no NBB

Alexey e Adyel Borges cresceram em uma família rodeada pelo basquete e ambos brilham no NBB, mas sempre em lados opostos da quadra. Agora, no evento que reúne a elite da liga nacional, o armador do Flamengo teve a oportunidade de ser capitão e não deixou passar a chance de escolher seu "parceiro de vida" para o mesmo time.

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— Eu não pensei duas vezes: aproveitei que tinha a primeira escolha e chamei o Adyel. Toda a nossa família ficou muito feliz com essa possibilidade de jogarmos juntos, principalmente em um evento como este, que premia os principais jogadores da Liga.

O armador rubro-negro relembrou com carinho o início da trajetória de ambos. Adyel chegou a entrar em quadra pelo time adulto quando os dois defendiam o Sesi Franca, e a primeira cesta do caçula na elite do basquete brasileiro veio justamente de uma assistência do irmão mais velho. Pouco depois, os caminhos se separaram e cada um seguiu seu rumo no NBB, até o reencontro promovido pelo Draft do Jogo das Estrelas.

Alexey também comentou sobre o envolvimento da família com o esporte. Com o pai atuando como técnico de basquete feminino e a mãe como ex-jogadora e professora da modalidade, o basquete sempre foi o pilar da casa.

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— A gente respira basquete desde a nossa formação. Quando estamos em casa, em almoços ou jantares, estamos sempre falando de basquete. Vai ser a primeira vez em muitos anos que eles não vão precisar escolher para quem torcer, e com certeza ficaram muito felizes com isso. Sou muito grato aos meus pais, que passaram esse amor pelo esporte para mim.

No sábado (28), os irmãos vão defender o Time Alexey no Jogo das Estrelas, ao lado de Douglas dos Santos, Brunão, Elinho, Lucas Dias, Gui Deodato, Wesley e Paulo Lourenço.

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Alexey pelo Flamengo no NBB (Foto: Reprodução Instagram)

Flamengo mira títulos na temporada

O Flamengo briga por títitulos nacionais e internacionais na temporada. Na briga direta pelo topo da tabela no NBB, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição, com 27 vitórias e sete derrotas, atrás apenas de Pinheiros e Sesi Franca.

Já no Final Four da BCLA, a equipe carioca é uma das duas representantes do Brasil no curto torneio internacional e enfrenta o Boca Juniors na semifinal, no dia 17 de abril, em busca do tricampeonato.