'Lebron James do NBB' participa de seu 15° Jogo das Estrelas
Alex Garcia foi escolhido para fazer parte do time de Cistino Felício na edição de 2026
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Alex Garcia participa, neste sábado, do Jogo das Estrelas do NBB. Será a 15ª vez que o jogador participa em 16 edições do evento. Aos 46 anos, segue como o jogador mais experiente da liga brasileira, tendo conquistado o título quatro vezes, sido eleito sete vezes o ala do ano e nove vezes o defensor do ano. Nas estatísticas, tem também o posto de terceiro maior cestinha da história da competição. Todos esses números lhe deram o apelido de "Lebron James do NBB".
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- Me inspiro bastante no LeBron James. Muitas das coisas que ele faz dentro da quadra eu procuro fazer também. Eu acho que quando a gente é novo, pensa somente em trabalhar, e não em quanto tempo de basquete a gente vai ter dentro de quadra. Mas é claro que se ainda estou jogando em alto nível, é porque fui adquirindo esse entendimento com o passar do tempo. Mas outro ponto importante que me motiva é a paixão pelo basquete.
Sobre o jogo das estrelas, Alex Garcia ressalta que o evento une performance esportiva e responsabilidade institucional, além de oferecer um espetáculo mais ágil para os fãs.
- É um momento em que a liga aproveita para promover várias ações comerciais e sociais, reconhecendo os atletas que vêm se destacando. Acredito que esse formato de um dia também vai ser bom para o público, que pode aproveitar os jogos, o torneio e o show tudo de uma vez. Fica bem dinâmico.
Em sua 17ª temporada no NBB, Alex construiu um currículo vitorioso: defendeu o Brasília entre 2009 e 2014, onde ganhou quatro títulos, antes de iniciar sua primeira passagem pelo Bauru, onde conquistou mais um título (2014 a 2019). Após uma temporada no Minas (2019/20), o camisa 10 retornou à equipe bauruense em 2020, onde permanece como pilar do elenco até hoje.
-Falar de Bauru, pra mim, representa muito mais do que falar de basquete. Virou minha casa. Fico muito feliz de olhar pra trás e ver todas as nossas conquistas. Mas além da tradição nacional e internacional que temos na modalidade, pesa o acolhimento que eu e minha família tivemos na cidade- afirma o jogador.
O prestígio do craque transcende as estatísticas. Em 2022, o ala foi homenageado pela liga ao ter sua silhueta estampada no logotipo oficial do NBB. Já em fevereiro de 2024, a parceria foi além das quadras: o "Brabo" ganhou uma coleção de roupas exclusivas, comercializada na loja oficial da liga, consolidando seu status de maior ícone em atividade no basquete nacional.
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Títulos de Alex Garcia no NBB
- Quatro títulos conquistados (2010, 2011, 2012 e 2017)
- MVP das finais (2017)
- Melhor ala da competição (2009, 2010, 2011 e 2012)
- Terceiro maior pontuador da história
- Terceiro maior da história em assistências
- 13 participações no Jogo das Estrelas
Time Brasil - capitão Cistiano Felício (Sesi Franca)
- Alex Garcia (Bauru Basket) – 15 participações
- Andrezão (Bauru Basket) – 1 participação
- Yan Djalo (Pinheiros) – 1 participação
- Matheusinho (Botafogo) – 1 participação
- Georginho de Paula (Sesi Franca) – 2 participações
- Daniel Von Haydin (CAIXA/Brasília) – 1 participação
- Alexandre Paranhos (KTO Minas) – 2 participações
- Rafael Paulichi (CAIXA/Brasília) – 2 participações
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