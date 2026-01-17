Flamengo não dá chances ao Obras e atropela na Champions League Américas

Neste sábado (17), pela segunda rodada da Champions League Américas de basquete (BCLA), o Flamengo apresentou um desempenho convincente e superou o Obras Basket, da Argentina, por 102 a 66. A partida aconteceu no Maracanãzinho, casa do time carioca.

Como foi o jogo?

O Flamengo entrou na partida com um bom ritmo e apresentando uma ótima eficiência nas bolas de três. Assim, terminou o primeiro quarto com um 29 a 11 favorável no placar. Na segunda parcial, o Rubro-Negro manteve a mesma concentração e saiu para o intervalo vencendo o Obras por um tranquilo 62 a a 24.

No retorno, o Flamengo diminuiu um pouco a intensidade e viu o adversário gostar mais da partida. Apesar de ter vencido os dois últimos quartos (17x16 e 25x24), a reação do Obras não foi suficiente. Com isso, o Rubro-Negro conquistou a vitória por 102 a 66.

Próximo jogo do Flamengo pela BCLA

O Rubro-Negro volta à quadra pela BCLA na próxima segunda-feira (19). No Maracanãzinho, a equipe enfrenta o Nacional do Uruguai.

Tabela atualizada de jogos

Grupo A

27 de janeiro, 17h40: Paisas x Caimanes – Medelin (COL)

28 de janeiro, 17h40: Caimanes x Astros – Medelin (COL)

29 de janeiro, 17h40: Paisas x Astros - Medelin (COL)

1° de fevereiro, 17h10: Caimanes x Astros – Villavicencio (COL)

2 de fevereiro, 17h10: Astros x Paisas – Villavicencio (COL)

3 de fevereiro, 17h10: Caimanes x Paisas – Villavicencio (COL)

10 de fevereiro, 17h10: Astros x Paisas – Guadalajara (MEX)

11 de fevereiro, 17h10: Paisas x Caimanes – Guadalajara (MEX)

12 de fevereiro, 17h10: Astros x Caimanes – Guadalajara (MEX)

Grupo B

13 de dezembro: Nacional 75 x 63 Flamengo – Paysandu (URU)

14 de dezembro: Flamengo 84 x 80 Obras – Paysandu (URU)

15 dezembro: Nacional 75 x 71 Obras – Paysandu (URU)

17 de janeiro, 19h10: Flamengo 102 x 66 Obras – Rio de Janeiro

18 de janeiro, 19h10: Obras x Nacional – Rio de Janeiro

19 de janeiro, 19h10: Flamengo x Nacional – Rio de Janeiro

7 de fevereiro, 19h10: Obras x Nacional – Buenos Aires (ARG)

8 de fevereiro, 19h10: Nacional x Flamengo – Buenos Aires (ARG)

9 de fevereiro, 19h10: Obras x Flamengo – Buenos Aires (ARG)