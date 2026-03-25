Flamengo e Franca disputam Final Four da BCLA em Buenos Aires; confira datas e local
Ginásio do Obras Sanitarias recebe finais do campeonato continental em abril
- Matéria
- Mais Notícias
Na tarde desta quarta-feira (25), a Federação Internacional de Basquete (FIBA) confirmou as datas e o local do Final Four da Basketball Champions League Americas (BCLA). Em 2026, o título continental será decidido em quatro partidas no ginásio do clube argentino Obras Sanitarias, na cidade de Buenos Aires.
Relacionadas
➡️ Jogo das Estrelas do NBB terá quadra de LED inédita na América Latina
As semifinais acontecem no dia 17 de abril, sexta-feira, enquanto a disputa de terceiro lugar e a final serão realizadas no dia 18, sábado. Os horários dos jogos não foram divulgados.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Flamengo e Franca representam o Brasil em busca do título da BCLA
➡️ Marquinhos Abdalla, o primeiro brasileiro no draft da NBA, morre aos 73 anos
Atual campeão das Américas, o Flamengo marca presença pelo quarto ano seguido na fase final do torneio. O Rubro-Negro encara na semifinal o Boca Juniors, equipe anfitriã, em reedição da decisão do ano passado. Já o Sesi Franca terá pela frente o Nacional, do Uruguai, único time invicto na competição até o momento com oito vitórias em oito jogos.
O FlaBasquete busca o tricampeonato da BCLA, enquanto o Franca tenta seu segundo título continental. Quem vencer o campeonato, garante vaga na próxima edição da Copa Intercontinental da FIBA.
🤑🏀 Aposte na vitória do seu time na NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias