Flamengo e Franca disputam Final Four da BCLA em Buenos Aires; confira datas e local

Na tarde desta quarta-feira (25), a Federação Internacional de Basquete (FIBA) confirmou as datas e o local do Final Four da Basketball Champions League Americas (BCLA). Em 2026, o título continental será decidido em quatro partidas no ginásio do clube argentino Obras Sanitarias, na cidade de Buenos Aires.

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As semifinais acontecem no dia 17 de abril, sexta-feira, enquanto a disputa de terceiro lugar e a final serão realizadas no dia 18, sábado. Os horários dos jogos não foram divulgados.

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Flamengo e Franca representam o Brasil em busca do título da BCLA

Flamengo x Franca pelo NBB 2025/2026 (Foto: Juliana Nascimento/CRF)

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Atual campeão das Américas, o Flamengo marca presença pelo quarto ano seguido na fase final do torneio. O Rubro-Negro encara na semifinal o Boca Juniors, equipe anfitriã, em reedição da decisão do ano passado. Já o Sesi Franca terá pela frente o Nacional, do Uruguai, único time invicto na competição até o momento com oito vitórias em oito jogos.

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O FlaBasquete busca o tricampeonato da BCLA, enquanto o Franca tenta seu segundo título continental. Quem vencer o campeonato, garante vaga na próxima edição da Copa Intercontinental da FIBA.

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