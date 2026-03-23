Marquinhos Abdalla, o primeiro brasileiro no draft da NBA, morre aos 73 anos

O ex-jogador de basquete Marquinhos Abdalla faleceu no último domingo (22), aos 73 anos. Ícone da modalidade no Brasil, ele defendeu a seleção brasileira em três edições dos Jogos Olímpicos e entrou para a história como o primeiro brasileiro escolhido no draft da NBA.,

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Nascido no Rio de Janeiro, em 1952, Abdalla participou das Olimpíadas de Munique 1972, Moscou 1980 e Los Angeles 1984. Pela seleção, integrou a equipe vice-campeã mundial em 1970, conquistou três títulos sul-americanos e foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1971, consolidando-se como um dos grandes nomes de sua geração.

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Trajetória de Marquinhos

Em 1976, foi selecionado pelo Portland Trail Blazers no draft da NBA, tornando-se pioneiro entre os brasileiros na liga norte-americana. Apesar da proposta de contrato, com um ano garantido e outros dois opcionais, optou por não seguir para a NBA. A decisão foi motivada pelo desejo de continuar atuando pela seleção brasileira, o que não seria permitido à época.

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Abdalla também deixou sua marca no basquete universitário dos Estados Unidos. Em 1974, defendeu a Universidade Pepperdine, contribuindo para abrir caminho a atletas estrangeiros na NCAA, em um período em que essa presença ainda era rara.

No cenário nacional, atuou por clubes como Fluminense, Flamengo, Bradesco e Esporte Clube Sírio, onde viveu um de seus momentos mais marcantes ao conquistar o título mundial de clubes em 1979. No exterior, teve passagens por equipes como Virtus Bologna e Genova.

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O presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Marcelo Sousa, lamentou a morte do ex-atleta e destacou sua relevância para o esporte.

— Marquinhos era um craque dentro e fora das quadras. Um talento raro, um campeão. O basquete brasileiro perde uma referência técnica e humana. Nossas condolências aos amigos, familiares e fãs que tanto celebraram suas conquistas. Ele já deixa saudades.

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Marquinhos Abdalla na Seleção Brasileira de basquete (Foto: CBB)

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