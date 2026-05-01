Definidos os confrontos das quartas de final do NBB; veja datas e horários
Flamengo e Brasília se juntaram aos outros seis classificados nesta quinta-feira (30)
Com as vitórias de Flamengo e Brasília nesta quinta-feira (30) pelo jogo 4 das oitavas do NBB 2025/26, foram definidos os dois últimos classificados para as quartas de final. Franca, Pinheiros, Minas, Corinthians, Paulistano e Mogi são os outros times que seguem vivos nos playoffs. Confira as datas e horários das três primeiras partidas de cada um dos confrontos:
Oitavas de final
Franca (1º) 3 x 0 Botafogo (16º)
Pinheiros (2º) 3 x 0 Rio Claro (15º)
Minas (3º) 3 x 1 Cruzeiro (14º)
Brasília (4º) 3 x 1 Caxias (13º)
Flamengo (5º) 3 x 1 União Corinthians (12º)
Corinthians (6º) 3 x 1 Unifacisa (11º)
Paulistano (7º) 3 x 1 Bauru (10º)
São José (8º) 0 x 3 Mogi (9º)
Quartas de final*
Franca x Mogi
- Jogo 1: terça-feira (05/05), às 19h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP)
- Jogo 2: sexta-feira (08/05), às 20h45 (de Brasília), no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP)
- Jogo 3: domingo (10/05), às 11h (de Brasília), no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP)
Brasília x Flamengo
- Jogo 1: terça-feira (05/05), às 20h30 (de Brasília), na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
- Jogo 2: sexta-feira (08/05), às 19h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
- Jogo 3: domingo (10/05), às 14h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
Pinheiros x Paulistano
- Jogo 1: segunda-feira (04/05), às 20h (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)
- Jogo 2: quinta-feira (07/05), às 19h (de Brasília), no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo (SP)
- Jogo 3: sábado (09/05), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo (SP)
Minas x Corinthians
- Jogo 1: segunda-feira (04/05), às 19h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
- Jogo 2: quinta-feira (07/05), às 20h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)
- Jogo 3: sábado (09/05), às 19h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)
*Informações sobre os jogos 4 e 5 das séries ainda não foram divulgadas
