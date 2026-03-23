No próximo sábado (28), na 17ª edição do Jogos das Estrelas do NBB, um show tecnológico será uma das novidades no Ginásio do Ibirapuera. Isso porque a quadra de LED é algo inédito em eventos esportivos na América Latina.

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Ao todo, são 480 m² de piso de LED da quadra, 54 m² dedicados às placas que ficam no entorno, além de um cubo de LED de 72 m² que complementa a experiência visual. No total, o evento contará com mais de 600 m² de estruturas de LED, criando um ecossistema digital integrado que envolve quadra, cenografia e iluminação de maneira sincronizada.



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Para colocar tudo isso em prática, são cerca de 40 toneladas de equipamentos serão transportadas em oito carretas, com uma força-tarefa de aproximadamente 100 profissionais trabalhando simultaneamente durante cinco dias de montagem. No centro dessa estrutura estão 2.424 painéis modulares de LED, cada um com 50x50 cm, que se conectam para formar uma superfície contínua e perfeitamente nivelada.

Mas o impacto não se resume ao visual. A quadra foi projetada para atender às exigências de alto rendimento do basquete profissional. O piso é antiderrapante, antirreflexo e resistente à água, garantindo segurança e desempenho para os atletas. A tecnologia permite que o espetáculo aconteça sem comprometer a essência do jogo, um ponto fundamental para a realização do evento.

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Jogadores do NBB aprovam o piso

Essa preocupação foi validada na prática, segundo Paulo Bassul, diretor técnico-operacional da Liga Nacional de Basquete.



- Elinho e Kauan Raymundo, do Corinthians, puderam testar essa quadra. As coisas funcionaram muito bem. Então, do ponto de vista técnico, atendeu ao que precisávamos. Lembrando que é um evento misto. O Jogo das Estrelas tem tanto esta parte técnica, competitiva, quanto uma parte de entretenimento, que é fortíssima Essa novidade vai agradar aos dois aspectos. Esse tipo de piso será utilizado em um evento esportivo pela primeira vez na América Latina. Temos o enorme prazer de dar essa notícia para o fã do basquete.

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Entre os jogadores, a novidade foi aprovada. Armador do Paulistano, Vitinho Brandão, que o diga:

- É um dia em que os jogadores se divertem um pouco mais, têm um pouco menos de responsabilidade. Será legal essa quadra para marcar esse momento de festa do basquete nacional. Foi uma experiência diferente jogar com uma quadra cheia de luz, cheia de animação. Mas muitos jogadores já sonharam em jogar com uma quadra diferente assim. Como eu posso dizer, parece videogame. A galera que joga se sente em casa. É muito parecido com o que estamos acostumados.