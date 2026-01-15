Corinthians faz 'tour' no Rio de Janeiro antes da Copa Super 8

Antes de focar na Copa Super 8, o Corinthians precisará passar por uma sequência intensa no Rio de Janeiro entre os dias 14 e 19 de janeiro. Grandes disputas, que animam os torcedores no Brasileirão, prometem impressionar também no Novo Basquete Brasil (NBB). Confira a agenda alvinegra na capital carioca.

O primeiro desafio do Timão na Cidade Maravilhosa terminou em derrota nesta quarta-feira (14). Em busca de manter a sexta posição, a equipe enfrentou o Flamengo, atual líder da liga nacional. Apesar da recuperação no último quarto, foram os cariocas que levaram a melhor por 94 a 88.

O pontapé inicial no placar foi dado cerca de 27 segundos após o início do jogo, com uma bola de três de Victão, do Corinthians. Como resposta, o pivô Wesley marcou os primeiros pontos do Flamengo logo em seguida. A partida se manteve acirrada até os três minutos finais do quarto. Em uma sequência de Gueiros, Kayo e Jonathan Luz, o Rubro-Negro abriu uma vantagem de seis pontos e se manteve à frente desde então. O placar terminou em 31 a 22 no primeiro período.

Os erros no segundo quarto se tornaram um problema para as duas equipes, com passes incompletos e baixo aproveitamento. No início, inclusive, foram os lances livres os responsáveis por sete dos 15 pontos marcados em ambos os lados. A diferença foi bem administrada pelo Flamengo nesse período, chegando a 12 pontos à frente no placar. Apesar disso, o Corinthians venceu a parcial e fez a desvantagem cair para oito ao fim do período, com placar de 53 a 45.

Flamengo vence Corinthians no NBB (Paula Reis/ Flamengo)

A volta do intervalo ficou nas mãos do Timão, que diminuiu a diferença para apenas quatro pontos. Uma cesta de Cummings, seguida de duas de Negrete e mais uma de Gui Deodato, trouxe o controle de volta para o lado rubro-negro — e de lá não saiu mais. Apesar dos repetidos erros que pareciam falta de conexão entre companheiros, o Flamengo voltou a se destacar no período e abriu 17 pontos no placar.

O jogo no Maracanãzinho parecia não fluir tão bem para a equipe mandante no último quarto, enquanto os visitantes cresciam cada vez mais nos dois lados da quadra. Foi com uma bola do perímetro de Clark que o Corinthians abriu a parcial — e não parou mais. Até os três minutos finais, o time paulista havia pontuado o dobro que o Flamengo: 18 a 9.

Neste momento, a torcida rubro-negra enfim apareceu para impulsionar o clube, que respondeu com quatro pontos consecutivos, além de duas defesas impressionantes. A corrida do Timão era boa, mas a vantagem conquistada anteriormente era grande, e a partida terminou em 94 a 88 para o Flamengo.

Sequência no Rio pode favorecer o Corinthians

Para dar continuidade à estadia na cidade, o Corinthians terá o Vasco como adversário no sábado (17), pelo NBB. A equipe paulista segue seu tour pelo Rio de Janeiro na segunda-feira (19), quando encara o Botafogo.

Diferentemente do Flamengo, os alvinegros cariocas enfrentam fases complicadas na competição. Ambas as equipes contam com apenas três vitórias cada e se destacam negativamente na lanterna da tabela. A vantagem fica com o Botafogo, que tem um jogo a menos que o adversário.