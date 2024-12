Goiânia oficializa acordo de cinco anos para receber MotoGP a partir de 2026

O namoro entre o governo de Goiás e a Dorna deu resultados, e a MotoGP vai voltar ao Brasil a partir de 2026. Menos de seis meses depois da assinatura do protocolo de intenções, as entidades acertaram os detalhes para o fim do jejum de mais de duas décadas sem provas do Mundial de Motovelocidade em solo brasileiro. Em evento nesta quinta-feira (12), as duas partes oficializaram o acordo, como antecipou o GRANDE PRÊMIO. A previsão é que a etapa brasileira aconteça em março de 2026.

A assinatura do contrato aconteceu em uma cerimônia no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com presença de Ronaldo Caiado, governador de Goiás; Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, promotora do campeonato; e Alan Adler, CEO da Brasil Motorsport, que vai comandar a organização da etapa.

- Os brasileiros viajavam à Argentina para assistir a MotoGP e agora todos virão para cá. Estamos exatamente no centro do país, por isso fomos escolhidos para abrigar a capital do Brasil, Brasília. Um povo que adora receber outras pessoas. Vamos fazer algo que vai ficar na memória da MotoGP - afirmou Caiado.

- Acredito, com base na simulação, que as corridas aqui serão incríveis. Para todos os fãs, para os pilotos. A simulação diz que provavelmente teremos a média de velocidade mais alta do calendário. E o circuito em si oferece instalações incríveis para os fãs, que poderão assistir a várias curvas. A MotoGP está muito feliz por estar aqui - disse Carlos Ezpeleta, diretor esportivo da Dorna.

Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, receberá a MotoGP em 2026 (Foto: Divulgação)

- Sentimos falta do Brasil por muitos anos. E temos tentado. Finalmente, quando recebemos a visita do governador, do Adriano da Lima Rocha e do secretário de Esportes, começamos a conversar sobre a possibilidade e pensamos que o sonho estava se tornando realidade. Está começando hoje um trabalho árduo, mas tenham certeza de que todas as pessoas da MotoGP estarão trabalhando duro, junto com vocês, para fazer deste evento o melhor do mundo - pontuou Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna.

- É um momento muito especial. A MotoGP está voltando para casa. Tudo começou há 37 anos e é um momento de muita felicidade. Gostaria de agradecer a todos por confiarem na Brasil Motorsport - disse Adler, durante o evento.

A aproximação mais forte entre Goiás e a MotoGP se deu em junho deste ano, quando uma delegação composta pelo secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, e pelo secretário de Esportes e Lazer, Rudson Guerra, acompanhou o GP dos Países Baixos, em Assen, e depois viajou a Madri para uma reunião com Ezpeleta.

A MotoGP correu pela última vez no Brasil em 2004, no hoje extinto Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Desde então, a Dorna já havia assinado outros dois protocolos de intenção — um para Deodoro e outro para Brasília —, mas nenhum deles avançou.

Valentino Rossi venceu no Rio de Janeiro em 2000, 2001, 2002 e 2003 (Foto: Marcio Rodrigues /L!sportpress)

Esta, porém, não será a primeira vez que Goiânia vai receber uma etapa do Mundial de Motovelocidade. O Autódromo Internacional Ayrton Senna recebeu etapas entre 1987 e 1989. Depois, a categoria chegou a passar por Interlagos, em 1992, antes de rumar para o Rio de Janeiro, por onde correu durante uma década.

A MotoGP volta a acelerar entre 5 e 7 de fevereiro de 2025 para os primeiros testes de pré-temporada, em Sepang, na Malásia.