Leclerc crê em Ferrari sem jogo de equipe com Hamilton: ‘Não terá favorecimento’

Após competir ao lado de Sebastian Vettel, Carlos Sainz e Oliver Bearman — ainda que tenha sido apenas por uma corrida, no GP da Arábia Saudita —, Charles Leclerc terá um novo companheiro de equipe a partir da próxima temporada: Lewis Hamilton. Embora o heptacampeão seja um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, o monegasco mostrou confiança de que Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, não vá favorecer um piloto mais do que o outro em 2025.

Após 12 anos de casamento com a Mercedes e seis títulos, 84 vitórias e 153 pódios conquistados pelas Flechas de Prata, o britânico decidiu arrumar as malas em busca de novos sucessos na carreira e anunciou a mudança para Maranello. Assim como já fez em outras oportunidades, o dono da SF-24 #16 voltou a elogiar o novo colega de garagem e falou das expectativas futuras.

- Tê-lo ao meu lado é algo que me emociona enormemente. Porque estamos falando de Lewis Hamilton, que tem uma lista insana de sucessos. Para mim será uma grande oportunidade de aprender, de observar como ele trabalha. E a equipe vai descobrir outra abordagem, será fantástico. Quero mostrar o que sou capaz de fazer com Lewis no mesmo carro que eu - afirmou o piloto ao L'Equipé.

Embora dividam o grid desde 2018, quando Leclerc estreou na categoria principal pela Alfa Romeo — atual Sauber —, o monegasco deixou claro que só passou a ter um contato mais próximo com Lewis a partir do momento em que a transferência para a Ferrari tornou-se pública, no início de fevereiro.

- Já conversávamos nos anos anteriores, mas desde que soubemos que seremos companheiros de equipe, intensificamos o diálogo. Discutimos paixões em comum, como a música e a moda, enquanto no plano esportivo permanecemos sem dizer muito, para não revelarmos segredos um ao outro. Ainda não jantamos juntos, mas haverá a oportunidade entre janeiro e março, quando passaremos mais tempo um com o outro - afirmou.

Animado com a evolução apresentada pela escuderia italiana em 2024, o piloto de 27 anos mostrou confiança de que pode sonhar com uma possível briga pelo último na próxima temporada. Se isso realmente vier a acontecer, Charles descartou a possibilidade de Vasseur decidir favorecer qualquer um dos pilotos, mesmo que na garagem ao lado esteja um dos nomes mais experientes e vitoriosos da F1.

- Seria excepcional disputar o título contra Lewis. E se não houver outros pilotos brigando, estou convencido de que Vasseur não favorecerá nenhum de nós - concluiu.

A Fórmula 1 agora entra oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.