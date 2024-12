Os quatro semifinalistas da Copa da NBA estão definidos e viajam para Las Vegas, cidade que receberá as semifinais e a decisão do torneio a partir deste sábado (14). Na Conferência Leste, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks estão classificados. No Oeste, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder passaram de fase.

Os dois confrontos, assim como a final, serão realizados na T-Mobile Arena. Portanto, os duelos terão quadra neutra, diferentemente das quartas de final, nas quais o fator casa prevaleceu. Três dos quatro jogos foram vencidos pela equipe mandante - a exceção foi o Atlanta Hawks, que superou o New York Knicks no temido Madison Square Garden.

Resultados das quartas de final da Copa da NBA

Milwaukee Bucks 114 x 109 Orlando Magic - Fiserv Forum, Milwaukee

Oklahoma City Thunder 118 x 104 Dallas Mavericks - Paycom Center, Oklahoma

New York Knicks 100 x 108 Atlanta Hawks - Madison Square Garden, Nova Iorque

Houston Rockets 91 x 90 Golden State Warriors - Toyota Center, Houston

Quando serão as semifinais e a final?

SF1 - Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks - sábado, 14 de dezembro, às 18h30*

SF2 - OKC Thunder x Houston Rockets - sábado, 14 de dezembro, às 22h30*

Final - Bucks/Hawks x OKC/Rockets - terça-feira, 17 de dezembro, às 22h30*

Local: T-Mobile Arena, em Las Vegas

*Todos no horário de Brasília

O Lance! cobre a final da Copa da NBA in loco, diretamente da T-Mobile Arena, a convite do Prime Video, plataforma de streaming que transmite todas as partidas do torneio para o Brasil.

T-Mobile Arena, palco da final da Copa da NBA em Las Vegas (Foto: Divulgação / T-Mobile Arena)

Entenda o formato da Copa da NBA

A Copa da NBA, também chamada de "In-Season Tournament" (Torneio de Dentro da Temporada, em português) é uma competição que aproveita as partidas da temporada regular. O formato que estreou em 2023, quando o Los Angeles Lakers conquistou o primeiro título, foi repetido em 2024. O torneio é dividido em duas fases: de grupos e eliminatória.

As 30 equipes da NBA foram divididas em seis grupos de cinco, sempre com franquias da mesma conferência. Os times enfrentaram os quatro rivais da mesma chave, de forma que avançaram para a eliminatória todos os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos lugares (um de cada conferência).

As partidas da Copa da NBA, à exceção da final, também contam normalmente para a classificação da temporada regular.

Um dos grandes diferenciais da competição é a disputa do mata-mata em jogo único, em distinção ao que acontece nos playoffs da NBA, nos quais os confrontos são definidos em séries de até sete partidas. Outra mudança em relação ao que o público da liga está acostumado é a realização de duelos em quadra neutra. Assim como em 2023, Las Vegas foi a cidade escolhida como palco da decisão.