NBB: Paulistano surpreende Sesi Franca no Pedrocão
Com 23 pontos de Hunter, Paulistano segura pressão e vence no último quarto
- Matéria
- Mais Notícias
A noite desta terça-feira (3) no Ginásio Pedrocão não terminou como a torcida francana esperava. Em um dos jogos mais equilibrados da temporada 2025/26 do NBB, o Paulistano demonstrou maturidade para suportar o caldeirão e vencer o Sesi Franca por 91 a 89. A vitória foi classificada pelo técnico Demétrius Ferracciú como "gigante".
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Desde o primeiro quarto, o equilíbrio deu o tom. O Sesi Franca começou apostando no jogo coletivo e na transição rápida, fechando a parcial em 27 a 25. No entanto, o Paulistano se manteve vivo graças a uma atuação de gala de Kaleb Hunter, que anotou impressionantes 14 pontos logo no período inicial (terminando com 23 no total).
O segundo e o terceiro quartos foram de xadrez tático. As defesas subiram o tom e o aproveitamento de quadra caiu. Sem contar com os pivôs Lucas Dias e Cristiano Felício, o time de Franca se apoiou no talento de Georginho de Paula. O armador foi o motor da equipe, terminando como o "homem-eficiência" da partida (26), com 24 pontos, sete rebotes e cinco assistências.
A virada definitiva veio nos dez minutos finais (26 a 18 para os visitantes). Foi o momento de Vitinho Brandão brilhar. Com personalidade, o armador do Paulistano ditou o ritmo do ataque, somando 18 pontos e seis assistências. Ao lado dele, o jovem venezuelano Edson Tovar foi crucial nos momentos de maior pressão, garantindo que a equipe alvirrubra não desperdiçasse posses de bola fatais.
+Aposte na vitória do seu time no NBB
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Pelo lado francano, além de Georginho, David Jackson contribuiu com 15 pontos, mas não foi o suficiente para evitar o revés em casa. A equipe do interior paulista agora tenta lamber as feridas e ajustar o garrafão para os próximos compromissos, enquanto o Paulistano sobe na tabela, reforçando sua identidade como uma das defesas mais sólidas da competição.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias