NBB: Paulistano surpreende Sesi Franca no Pedrocão

A noite desta terça-feira (3) no Ginásio Pedrocão não terminou como a torcida francana esperava. Em um dos jogos mais equilibrados da temporada 2025/26 do NBB, o Paulistano demonstrou maturidade para suportar o caldeirão e vencer o Sesi Franca por 91 a 89. A vitória foi classificada pelo técnico Demétrius Ferracciú como "gigante".

Paulistano bateu o Sesi Franca fora de casa no NBB (Foto: Marcos Limonti / Sesi Franca)

Desde o primeiro quarto, o equilíbrio deu o tom. O Sesi Franca começou apostando no jogo coletivo e na transição rápida, fechando a parcial em 27 a 25. No entanto, o Paulistano se manteve vivo graças a uma atuação de gala de Kaleb Hunter, que anotou impressionantes 14 pontos logo no período inicial (terminando com 23 no total).

O segundo e o terceiro quartos foram de xadrez tático. As defesas subiram o tom e o aproveitamento de quadra caiu. Sem contar com os pivôs Lucas Dias e Cristiano Felício, o time de Franca se apoiou no talento de Georginho de Paula. O armador foi o motor da equipe, terminando como o "homem-eficiência" da partida (26), com 24 pontos, sete rebotes e cinco assistências.

A virada definitiva veio nos dez minutos finais (26 a 18 para os visitantes). Foi o momento de Vitinho Brandão brilhar. Com personalidade, o armador do Paulistano ditou o ritmo do ataque, somando 18 pontos e seis assistências. Ao lado dele, o jovem venezuelano Edson Tovar foi crucial nos momentos de maior pressão, garantindo que a equipe alvirrubra não desperdiçasse posses de bola fatais.

Pelo lado francano, além de Georginho, David Jackson contribuiu com 15 pontos, mas não foi o suficiente para evitar o revés em casa. A equipe do interior paulista agora tenta lamber as feridas e ajustar o garrafão para os próximos compromissos, enquanto o Paulistano sobe na tabela, reforçando sua identidade como uma das defesas mais sólidas da competição.