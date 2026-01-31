Minas vence Pinheiros fora de casa e é bicampeão da Copa Super 8

O KTO Minas venceu o Pinheiros na tarde deste sábado (31), por 85 a 62, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, e conquistou o segundo título da Copa Super 8. Com o bicampeonato garantido fora de casa, o clube mineiro carimbou o passaporte para a próxima Champions League das Américas (BCLA), a principal competição de clubes do continente.

continua após a publicidade

O armador do Minas, Wini SIlva, foi o cestinha da partida com 19 pontos. Outros destaques do título mineiro foram Arengo, com 18 pontos, e Fuzaro, que contribuiu com 11. Pelo lado do Pinheiros, o principal pontuador foi Penha Jr, com 15 pontos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Minas recebe troféu de campeão da Copa Super 8 (Foto: Isabella Zuppo)

Como foi o jogo?

1° quarto - Pinheiros 18 18 x KTO Minas

Foram dez minutos da disputa mais equilibrada da Copa Super 8. Apesar de os jogadores do Minas terem vantagem na envergadura, o elenco do Pinheiros jogou no corpo a corpo durante todo o período, impondo uma estratégia de transição rápida desde o início.

continua após a publicidade

2° quarto - Pinheiros 15 x 22 KTO Minas

O segundo quarto começou com um cenário diferente e o clima esquentou após Gregate, do Pinheiros, converter uma bandeja e provocar o adversário na comemoração, o juíz viu e deu a primeira falta técnica da partida. Apesar da tentativa de reação da casa, os visitantes dominaram os rebotes e fecharam o período com sete pontos de vantagem.

3° quarto - Pinheiros 13 x 28 KTO Minas

Após o intervalo, o Minas voltou com mais intensidade e não se deixou abalar pela pressão da torcida, que lotava o ginásio. O aproveitamento nos arremessos de dois pontos passou a ser o diferencial da partida: enquanto o Pinheiros estagnou em 31%, o clube mineiro elevou para 51%.

continua após a publicidade

4° quarto - Pinheiros 16 x 17 KTO Minas

O último quarto serviu para consagrar a vitória do Minas, que administrou uma vantagem de 17 pontos com autoridade. No Ginásio Henrique Villaboim, a torcida do Pinheiros ainda tentou ajudar o time ao grito de "eu acredito", mas a equipe não respondeu em quadra e acabou dominada pelos visitantes até o estouro do cronômetro.

Apesar disso, foi uma das melhores campanhas da história da equipe.