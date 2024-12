Summit CBCP debate futuro do paradesporto com palestras e interação

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos encerrou, nesta sexta-feira (6), o Summit CBCP - Preparando o Futuro dos Clubes Paralímpicos e Paradesportivos. Foram cinco dias de evento no qual líderes, atletas, especialistas e representantes governamentais se reuniram para discutir, inovar e criar estratégias que aprimorem a gestão das entidades paradesportivas do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Criação de programa para detecção de talentos é vital para o futuro do esporte

Ao todo, o Summit, realizado em Brasília, contou com 16 palestras, quatro painéis, três Talk Shows e diversos momentos de interação com perguntas e respostas, além de almoços e jantares, para fomentar o esporte paralímpico e criar novas oportunidades e ideias.

Temas relevantes foram tratados por autoridades no assunto. Na terça-feira (3), por exemplo, os presentes puderam acompanhar palestras sobre temas como a Legislação Esportiva, o subsistema clubísco e a fiscalização do TCU; a evolução do paradesporto militar; e o futebol e futsal como ferramentas de inclusão social da pessoa com deficiência.

continua após a publicidade

Público acompanha um painel do Summit CBCP (Foto: Thiago Sousa/CBCP)

Na quarta-feira (4), foi a vez das discussões e orientações sobre temas mais burocráticos, como simplificação de processos para otimização de gestão, captação de recursos para o paradesporto e filiação e mentoria para obtenção da Certidão de Registro Cadastral do Ministério do Esporte. O encontro contou com a presença de especialistas e até mesmo do Secretário Nacional do Paradesporto, Fábio Augusto Lima de Araujo.

Na quinta-feira (5), as palestras e os painéis tiveram temas ligados à comunicação e a imprensa, como o que tratou sobre a mídia esportiva e contou com a presença do CEO do Lance!, Paulo Ganime. O eMuseu do Esporte também teve espaço para debate, assim como questões técnicas ligadas a editais públicos.

continua após a publicidade

Os Talk SHows levaram ao evento grandes nomes do paradesporto brasileiro, como Verônica Hipólito, medalhista nas Paralimpíadas Rio e Paris no atletismo, e Anderson Lopes, medalhista nas Paralimpíadas de Atlanta e Sydney no lançamento de disco.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O CBCP e o Summit CBCP

Destinado às entidades filiadas ao CBCP, confederações paradesportivas e convidados estratégicos, o Summit ainda teve a entrega do prêmio "Robson Sampaio: Clube Destaque 2024" e com a assembleia de eleição do CBCP.

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos é uma associação sem fins lucrativos que representa as Entidades de Prática Paradesportiva, incluindo clubes, associações, institutos e organizações dedicadas às pessoas com deficiência.

O propósito do CBCP é ser uma janela de oportunidades para as pessoas com deficiência. Ele foi criado para reorganizar o Sistema Nacional do Desporto, diferenciando a representação das entidades que formam atletas olímpicos e paralímpicos, e garantindo autonomia para as Entidades de Prática Paradesportiva.