Sambódromo do Anhembi recebe abertura da Temporada 11 da Fórmula E

A cidade de São Paulo vai receber neste sábado (7) a primeira corrida da Temporada 11 do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. Novamente, o Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, recebe a categoria.

Desta vez, a corrida marca também a estreia do GEN3 Evo, um avanço na tecnologia de corridas com carros elétricos, que combina desempenho, sustentabilidade e eficiência, como aceleração de 0 a 100 km/h em 1,86 s, tração nas quatro rodas, pneus com 35% de materiais reutilizáveis ​​e baterias de origem ética.

O Brasil tem um representante nesta temporada da Fórmula E que é o piloto Lucas Di Grassi.

- É ótimo que possamos mostrar mais do potencial da Fórmula E diante da minha torcida no Brasil. A tração nas quatro rodas é uma virada de jogo que, por mais de sete anos, venho pedindo à Fórmula E. A aceleração de 0 a 100 km/h em 1,86s certamente impressionará todos os fãs brasileiros e estou muito orgulhoso de representá-los no grid este ano. Vou dar tudo de mim para alcançar o melhor resultado possível para eles - disse o brasileiro da Lola Yamaha ABT.

Lucas Di Grassi é o piloto brasileiro na Temporada 11 da Fórmula E (Foto: Divulgação/FIA)

As máquinas da Fórmula E que prometem encantar o público no Brasil e no mundo custam entre US$ 900 mil (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação atual) e US$ 1,5 milhão (R$ 9,1 milhões), dependendo da equipe.

O Anhembi possui capacidade para receber 20 mil torcedores. A expectativa da organização do evento é de casa cheia. Até a tarde desta sexta-feira (6), as cotas de ingressos já estavam no final e o camarote, setor mais caro, com entradas a mais de R$ 13 mil, estava esgotado.

Segundo o CEO da Fórmula E, Jeff Dodds, a estimativa é de que os ganhos do E-Prix para a cidade cheguem à casa dos 100 milhões de euros.

O layout no sentido horário permanece inalterado em relação aos últimos dois anos, com a zona de ativação do chamado "Modo Ataque" localizada na parte externa da Curva 3. A promessa dos organizadores é que os fãs podem esperar ultrapassagens, amplo vácuo e gerenciamento crítico de energia.

O atual campeão mundial de pilotos, Pascal Wehrlein, e os atuais campeões mundiais por equipes, Mitch Evans e Nick Cassidy, da Jaguar TCS Racing, buscarão começar a temporada da Fórmula E com o pé direito. Na temporada anterior, o nível da competição foi alto e contou com oito vencedores diferentes em apenas 16 rodadas.